新北》蘇貞昌新莊造勢晚會 萬人冒雨力挺

2018年11月22日 22:03 中時 吳岳修

新北市長候選人蘇貞昌22日晚間在新莊運動公園陽光草坪，舉辦「新新北，金會做事」造勢晚會，現場吸引逾萬名支持群眾到場，副總統陳建仁也到場助講，蘇貞昌在晚間8時45分步入會場，雖然天空下起小雨，但民眾熱情不減，冒雨在台下高呼凍蒜。

陳建仁推崇蘇貞昌是個會做事的人，他在蘇擔任院長時是國科會主委，因為蘇做事有魄力，國科會推動南部及中部科學園區發展，在蘇的支持下，台積電在南科設廠茁壯，成為現在全球首屈一指的科技大廠，他呼籲選民要用選票將蘇貞昌送進市府，才能替新北市民創造幸福的未來。

蘇貞昌說，24日就要投票了，有人說是蔡英文的期中考、朱立倫的期末考，但這些都是過去的事了，現在最重要的是未來4年，大家要為未來、為生活、為孩子來打算，用每個人的一票，來決定自己的未來。

蘇貞昌不忘拿自己的年紀開玩笑，他幽默表示張忠謀代表總統參加APEC大會，跟美國副總統一起開會，表現非常優秀，但張忠謀已經88歲了，「我才71歲而己，我還年輕啦」，引得台下觀眾哈哈大笑。

蘇貞昌強調，他當選新北市長後，100天內會先取得板橋火車站旁3.3公頃的土地，建立全台灣最新最大的親子體驗博物館，讓新北市的小朋友有科技互動的學習機會。

(中時 )