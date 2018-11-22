新北》蘇貞昌新莊造勢晚會 萬人冒雨力挺

新北市長候選人蘇貞昌22日晚間在新莊運公園舉辦造勢晚會，副總統陳建仁到場力挺。（吳岳修攝）

友善列印
中時

新北市長候選人蘇貞昌22日晚間在新莊運動公園陽光草坪，舉辦「新新北，金會做事」造勢晚會，現場吸引逾萬名支持群眾到場，副總統陳建仁也到場助講，蘇貞昌在晚間8時45分步入會場，雖然天空下起小雨，但民眾熱情不減，冒雨在台下高呼凍蒜。

陳建仁推崇蘇貞昌是個會做事的人，他在蘇擔任院長時是國科會主委，因為蘇做事有魄力，國科會推動南部及中部科學園區發展，在蘇的支持下，台積電在南科設廠茁壯，成為現在全球首屈一指的科技大廠，他呼籲選民要用選票將蘇貞昌送進市府，才能替新北市民創造幸福的未來。

蘇貞昌說，24日就要投票了，有人說是蔡英文的期中考、朱立倫的期末考，但這些都是過去的事了，現在最重要的是未來4年，大家要為未來、為生活、為孩子來打算，用每個人的一票，來決定自己的未來。

蘇貞昌不忘拿自己的年紀開玩笑，他幽默表示張忠謀代表總統參加APEC大會，跟美國副總統一起開會，表現非常優秀，但張忠謀已經88歲了，「我才71歲而己，我還年輕啦」，引得台下觀眾哈哈大笑。

蘇貞昌強調，他當選新北市長後，100天內會先取得板橋火車站旁3.3公頃的土地，建立全台灣最新最大的親子體驗博物館，讓新北市的小朋友有科技互動的學習機會。

(中時 )

桃園》馬英九冒雨第11次幫陳學聖… 台南》陳碧玉組小蜜蜂車隊 新市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。