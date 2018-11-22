新北市》告急！中和關鍵一席 金瑞龍：集中選票投1號

國民黨新北市議員候選人金瑞龍表示，選戰倒數，需要藉助市民的力量，目前拚戰中和最關鍵的一席，一定要集中選票，不分票、不配票，堅定支持1號。（金瑞龍競選團隊提供）

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國民黨新北市議員候選人金瑞龍表示，選戰倒數，需要藉助市民的力量，目前拚戰中和最關鍵的一席，一定要集中選票，不分票、不配票，堅定支持1號。（金瑞龍競選團隊提供）
國民黨新北市議員候選人金瑞龍表示，選戰倒數，需要藉助市民的力量，目前拚戰中和最關鍵的一席，一定要集中選票，不分票、不配票，堅定支持1號。（金瑞龍競選團隊提供）

選情倒數，新北市中和區市議員候選人競爭激烈，抹黑、謠言四起，「金瑞龍穩當選」、「票要分給OOO！」等謠言傳回國民黨新北市議員候選人金瑞龍總部，對此，金瑞龍表示，選戰倒數，需要藉助市民的力量，目前拚戰中和最關鍵的一席，一定要集中選票，不分票、不配票，堅定支持1號。

據指出，有人刻意出動口語部隊宣導「金瑞龍穩當選，金瑞龍票太多！」甚至還有謠言說他貪汙、愛作秀、不會做事，更誇張除了抹黑外，甚至於還抹黃，「金瑞龍有小三、金瑞龍打老婆！」不利消息四起。

金瑞龍強調，特定人士選舉一到便開始抹黑，用盡一切奧步抹黑，意圖使人不當選，對於有心人士刻意散播謠言感到痛心，絕對不能讓4年前的遺憾重現，市民們不該聽信謠言，要堅持「票投給金瑞龍，金瑞龍才能當選。」

國民黨新北市長候選人侯友宜、國民黨立委蔣萬安、國民黨中央委員連勝文、國民黨高雄市長候選人韓國瑜紛紛拜託市民要顧好中和關鍵一席，他們擔心分票會讓金瑞龍落選，連侯友宜都拜託說「金瑞龍這席，要幫我顧乎好！」

(中時 )

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