哈遠儀、戴立綱備三寶 應戰馬拉松開票之夜

哈遠儀（左）及戴立綱。（中視提供）

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中時

九合一選舉於本周六(11/24)舉行，當天中視從早上7點到晚上10點，展開《決戰九合一 開票看中視》的馬拉松式選情報導，以最專業的主播陣容，包括哈遠儀、戴立綱、方彥迪、馬千惠、陳志耕、鍾季容等，結合最優質的新聞團隊，提供最即時的選情資訊。當天還邀集時事評論家董智森、賴岳謙、鄭照新、廖達琪、沈富雄等，提出精闢、宏觀的選情分析。

中視新聞記者當天一早便駐守各主要投票所，掌握黨政人士的投票狀況。下午2點，主播馬千惠與5位評論家從多方層面切入探討九合一選況。下午4點由雙主播哈遠儀、戴立綱一起接棒上陣，與多位評論家依各投開票所的票數狀況，提供具深度及廣度的選情分析，主播方彥迪則會即時報票。

主播哈遠儀對於選戰報導已身經百戰，這次九合一選舉她早早進入備戰狀態，預計當天先投票，同時親身體察選情熱度，隨即進公司，為接連六小時的馬拉松式報導準備，往年經驗開票日的新聞部就是在與時間賽跑，她笑稱，「當天就是比看看誰的膀胱比較健康。」至於吃飯這件事，她則是買好零食，方便隨時補充熱量。

哈遠儀聊到這次選舉出現霸王級「韓」流來襲，選戰激烈，開票當天除了要集中腦力更要護嗓，所以她自備播報三寶：熱開水、維他命C、喉糖，以最佳狀態上場。哈遠儀也提及這次公投門檻下降，這麼多公投成案，是大家能參與政府施政決策的機會，她希望有投票權的公民不要放棄自己的權力，記得要投下神聖的一票。

今年中視新聞在全省有多達39個轉播點，加上報票中心運用大數據資料，從全國1萬五千多個投開票所，篩選出具有關鍵指標的一千五百多個投開票所，使用網路報票系統及速報APP，在第一時間，回報六都以及十六縣市候選人最新的得票數，分分秒秒同步比對政黨及中選會的開票資料，全面掌握各個面向的開票最新狀況。

(中時 )

恭喜！主播妻順產第二胎男娃 哈… 開票看中天！當家主播盧秀芳領軍…

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