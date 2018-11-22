美粗頸毒犯大頭照瘋傳 網搞笑：只有脖子發怒的綠巨人浩克

麥道威本月稍早被捕時，異於常人的粗脖子讓平凡無奇的大頭照，在網路瘋傳數十萬次。(摘自佛州警方臉書)

友善列印
中時
麥道威21日又落網，比頭還寬的頸子又被社群媒體拿來做文章。(摘自佛州警方臉書)

美國31歲男子麥道威（Charles Dion McDowell），本月稍早因持有毒品在佛羅里達州被捕，警局依照規定把他的大頭照放上官方網站，沒想到因為麥道威異於常人的超粗脖子（比他的頭部還寬），讓這張犯人大頭照意外在網路上瘋傳，成為數十萬網路鄉民爭相惡搞取笑的目標，有人問「這傢伙穿什麼尺寸的套頭（turtle neck）上衣？」「麥道威被捕，他的脖子依然逍遙法外（at large）」「脖子規模：野蠻人等級」，還為他取了個「脖子男」的代號。

誰知麥道威賊性不改，他21日又再度落網，這次罪名包括躲避執法人員追捕、危險駕駛、持遭吊銷駕照開車、持有並意圖販售甲基安非他命、古柯鹼，以及持有大麻和吸食器。逮捕他的佛州伊斯坎比亞郡警局，當然還是依照標準程序，把麥道威的囚犯大頭照上傳警局的臉書網頁。

照片裡的麥道威不像上次還對著鏡頭笑，一臉疲憊，但他那註冊商標的超粗脖子，還是讓人一見難忘，當然又再度在社群媒體掀起討論風潮。警方宣布他以5400美元交保，毒舌網友的評論讓人噴飯，「他脖子刺青就要6千美金，依他脖子面積每平方英呎收費」「他看來正在變身綠巨人浩克，可是憤怒的只有脖子而已。」

(中時 )

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