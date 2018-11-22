美國空軍曾研發飛碟形飛彈 速度達到7馬赫

2018年11月22日 22:45 中時電子報 江飛宇

1950年代以後，關於不明飛行物體UFO的傳聞就愈來愈多，許多人相信那是外太空訪客。不過更可能的答案是，當時正值噴射航空飛機的高速發展階段，許多突破極限的實驗機，性能都超過當時人們對飛機的理解，包括U-2、SR-71都可能是飛碟的答案。

然而，不只如此，美國空軍還真的開發過飛碟型的飛彈。

我們很強(we are the mighty)報導，在20世紀50年代後期，美國空軍正在研發高超音速轟炸機，用以取代次音速的B-52轟炸機。其中最高傑作就是北美航空所製作的XB-70戰神侍女( Valkyrie)。XB-70的極速可達3馬赫，與SR-71旗鼓相當，但是XB-70更勝一籌，因為她還有攜帶核彈，準備投擲到蘇聯境內。

圓盤狀的守護靈進入風洞，實驗高速性能。(圖/Pye Wacket)

理論上，戰神侍女有著如此高速度，是不必有什麼防衛武器的，在當時，蘇聯沒有任何武裝能夠威脅到她。但是，美國也擔心蘇聯可能在不久後也研發出3馬赫的攔截機，屆時戰神侍女該如何自我保護呢？答案是：給她一種防禦飛彈，誰敢來犯就加以擊落，不管對方是攔截機，還是飛彈。

這項計畫的代號為WS-740A，匿稱叫守護靈(Pye Wacket)，這是美國麻州當地的一項城市傳說，一個有法力的女幽靈，會保護她所效忠的主人。

守護靈的性能要求非常高，首先它要在3馬赫環境下保持穩定，並且自身的速度也達到3馬赫，兩者加成以後，它必須能夠承受6~7馬赫的速度飛行。

目前少數得知的「守護靈」資料圖。(圖/Pye Wacket)

通用動力公司與康維爾公司共同研製出一種透鏡型飛彈(LDM)，可以從飛機向任何方向發射，並能夠靈活機動，它的外觀就像極了傳說的「飛碟」。據說，當時的航太總署，也有碟型太空船的相關研究，只是設計目的是用於載人太空船方面。

美國空軍在1957年至1961年間對守護靈進行了風洞測試，發現它確實能在大攻角的環境下發射，也能有效控制，並在1960年拿到實際環境測試，也就是曾經在51區進行實驗。

然而，這項開發案之後就無聲無息的中止了，它的載台，也就是XB-70戰神仕女出了嚴重事故。1966年6月8日，XB-70的2號機在試飛時，遭到旁邊伴飛的F-104撞擊而解體。同時，戰略核武的研發方向，也從戰略轟炸機走向了洲際彈道飛彈。「守護靈」失去主人再無依託，也就消失了，而且研發的資料仍屬機密，我們對於碟型航空載具的飛行性能仍然並不清楚。

(中時電子報)