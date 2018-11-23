屏東》恆春選戰女力崛起 4候選人盼支持

恆春鎮長候選人張怡、里長候選人林璘、縣議員候選人盧玟欣、代表候選人王羚筠（右至左）20日合體大喊「恆春覺醒‧女力抬頭」。（謝佳潾攝）

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恆春半島小至里長大至鄉鎮長、議員選舉，都成爆炸性激烈戰，日前還傳出選舉暴力事件，此讓一股「溫柔力量」的聲浪不禁襲捲而來，恆春鎮長、里長、代表、縣議員等4名女候選人張怡、林璘、王羚筠、盧玟欣，20日合體大喊「恆春覺醒‧女力抬頭」，期盼迎接女力新時代的來臨。

張怡說，恆春政壇一直都處於「不平等的狀態」，別說沒出過女鎮長、女代表，就連檯面上也僅有2名女里長，其實女性的能力不比男性弱，且女性選舉絕對不會出現暴力事件，大家應該多多支持，女性在恆春被壓抑太久了，該是出頭的時候了。

林璘說，為了下一代，一定要讓恆春鎮成為「驕傲宜居的幸福社區」，同時希望女力能用溫柔手段，完善改變恆春。她強調，恆春改變真的需要打破傳統，才能改革，不要再沉迷老舊思想，這樣才能讓恆春達到國際觀光水準。

「爭取婦女權益，提升婦女社會價！」王羚筠說，她是土生土長的恆春姑娘，她看過太多女性權益受損的不公平事實，例如新住民的權益遭剝削等，若非同為女性，真的很難有同理心去為她們想，因此她一定要藉機會替她們發聲。

曾擔任恆春鎮婦女會秘書的盧玟欣說，不怕吃苦，只怕故鄉失去競爭力，所以不能讓故鄉輸在起跑點，恆春半島的女權應再提升，增進婦女參與公共事務的管道，維護婦女權益，重視社福政策。

(中時 )

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