屏東》林姓議員候選人遭羈押 支持者到恆春檢辦抗議

屏東縣議員第15選區山地原住民林姓候選人21日涉賄遭羈押禁見後，她的支持者22日到屏檢恆春辦公室抗議。（謝佳潾攝）

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林姓候選人21日涉賄遭羈押禁見後，她的支持者22日到屏檢恆春辦公室抗議。（謝佳潾攝）

屏東縣議員第15選區（牡丹鄉）林姓候選人21日因疑涉賄、而遭屏東地方法院裁定羈押禁見，消息傳出後不僅震撼地方、影響選情，更令她的支持者憤怒不已，一群人22日到屏東地檢署恆春辦公室拉白布條抗議，為林抱屈「部落親族慰問禮竟成賄選禮」！

檢警調查，林姓候選人涉嫌與母親以每票1000元，向選區有投票權人交付賄賂，檢方訊後認為林違反選罷法，且有勾串共犯及與尚未到案證人有串證之虞，向法院聲請羈押獲准，而椿腳林母則諭知5萬元交保。

消息一出後，林的支持者不敢相信，更怒批「良善風俗」及「慰問親人」這種事，何時成了選舉鬥爭的工具？且就在選戰最後3天爆出，這徒來惡意又惡質的栽贓毀謗，對一路走來反對賄選的我們怎能去相信、去接受？

林的支持者不滿情緒大爆炸，22日到屏檢恆春辦公室拉白布條抗議，並宣稱「必須還原我們所認知的事實」。支持者說，事實是林姓候選人的表舅生病剛出院，而因他們間有誤會嫌隙，為修補家人間的情感，她母親才會不免俗地包慰問禮，就如同親族間往常慰問一般的禮俗。

「那純粹是慰問的包禮！」支持者強調，原鄉不能一直停留在過去派系的政治惡鬥，他們堅信正義的曙光終將呈現，雖然現在面臨著惡劣的栽贓手段，但只要一人一票相信正義，必定能改變未來、翻轉家鄉的困境。

(中時 )

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