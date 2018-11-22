技高藝術課綱通過 所有要編教科書課綱都已審完

2018年11月22日 23:08 中時 林志成

教育部今天晚間召開課審大會，通過藝術群科課綱，技術型高中15個群科的領綱的審議因此畫下句點，所有需要編教科書的課綱也都已審完。不過之後仍有特教、實用技能、藝才及體育等課綱待審。

教育部長葉俊榮表示，經由課審大會的討論，他看到了課審委員們及各群科研修團隊基於專業，不斷地對話與討論，終於完成技高15個群科課綱的修訂，一方面讓學生未來能夠更為深化精進實務的技能。

另一方面，學校也能規畫較具彈性又能發揮特色的技能課程。最後，葉部長特別強調，十二年國教新課綱108年如期如質地上路，並再次感謝委員們的努力與對於教育的奉獻。

至於今天通過的技高藝術領域課綱，有四個重點：

一、依據音樂展演的特殊性，增列「音樂展演實務」科目，提供各科依專業選擇修習。

二、 為使學生重視了解藝術創作多涉及智慧財產權議題，於「藝術概論」科目注意事項增列「智慧財產權相關法規包括專利法、商標法、著作權法及原住民族傳統智慧創作保護條例」。

三、為利學生具備媒體識讀能力，於「數位設計實務」、「數位攝錄影實務」及「影音後製實作」等科目增列相關學習內容。

四、文化生活是人民的基本權利，將文化平權（含文化近用權）、多元文化與性別以及文化創意的概念，適切融入實施要點及展演實務。

(中時 )