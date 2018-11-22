挺柯家長團體痛批姚文智拒陳情 籲綠支持者別讓藍得利

2018年11月22日 22:44 中時 林縉明

台北市長選舉膠著，力挺柯P的北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州今晚於臉書貼文，控訴去年5月20日反年改團體揚言到總統府周邊抗議，導致教育部臨時把2個考場遷移，但因配套措施不足，英聽設備也出狀況，影響考生權益，當時找姚文智陳情，姚卻不願幫忙，謝俊州痛批，姚拒絕家長陳情，能夠當好市長嗎？呼籲綠營支持者醒醒，「棄姚保柯」意味濃厚。

謝俊州指出，事發當時打電話給一些民代與家長召開協調會，所有民代都到場，唯獨立委姚文智沒來，打電話給姚的幕僚，得到的答案竟是「對不起，我們支持教育部，無法支持你們家長的要求」；事隔3天立委林昶佐帶領各校家長會長、教育部國教署與李來希達成協議，教育部立刻宣布回復原考場讓考生參與會考，爭議獲得解決。

謝俊州表示，一個不傾聽民意、罔顧考生權益、拒絕家長陳情的姚文智，還能奢望當個好市長？民進黨朋友們醒醒吧！自己身為20年資深民進黨員，這是他支持姚文智的原因，若其他人還傻呼呼支持悖禮民意的姚文智，那台北市長就會被國民黨候選人奪回首都市長寶座。

謝俊州強調，他是民進黨員，他支持柯文哲，因為柯真心為了下一代；他不支持姚文智，因為他悖禮家長民意及枉顧學生權益，請問小英總統是誰該被開除黨籍？

(中時 )