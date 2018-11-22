SBL》富邦也遇洋將受傷麻煩 遭金酒修理不意外

金酒後衛于煥亞(左)運球突破富邦林書緯的防守。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報
富邦洋將歐頓因為膝傷，22日無法上場。(中華籃協提供)

就跟台北達欣碰上梅約受傷，僅剩單洋將撐場的危機一樣，富邦勇士22日在缺少大洋將歐頓的窘境下，無奈以61比76不敵金門酒廠，開季2連勝宣告終止，富邦總教練許晉哲說：「歐頓右膝因傷嚴重積水，我們必須保護他到最後！」

歐頓是在18日與裕隆賽後，直接發現自己膝蓋積水，經過超音波檢查，懷疑可能韌帶出現撕裂跡象，「現在他就是必須等到膝蓋消腫，然後才能接受核磁共振(MRI)，屆時就能知道他是否真的韌帶撕裂，還是只是膝蓋積水而已。」

許晉哲表示，儘管歐頓賽前希望自己可以上場，但在今天上午接受測試時，他明顯無法做出剎車動作，膝蓋可以彎曲的程度也欠佳，「所以明天跟台銀的比賽能否上場，就看歐頓明天上午的測試情況而定，我們會仔細考量他的狀況。」

少了歐頓當後盾，傷害最大的富邦球員竟是另一名洋將基斯，他全場投12中3，僅拿8分、2籃板，表現相當失常，向來都對基斯愛在場上抱怨個性不太滿意的許晉哲說：「我也不知道為何基斯表現失常，你們可能要自己去問他！」

充分利用雙洋將優勢的金酒，則以貝斯17分、15籃板表現最佳，張容軒也拿15分、4籃板，距離生涯3000分大關，僅剩61分的些微差距，「其實我在上個球季尾聲，就知道自己接近3000分了，反正早晚都會達到，我也沒想太多。」

「現在還有34場例行賽，就跟著比賽走，我想某一場比賽就會自然發生！」張容軒說，陳靖寰也替金酒貢獻14分，于煥亞12分，不過賽後金酒執行教練吳俊雄突然感到身體不適，並未出席賽後記者會，徒留媒體不少疑問。

(中時電子報)

SBL》開季兩役狂輸49分 達欣考慮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。