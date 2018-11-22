開票看中天！當家主播盧秀芳領軍黃金陣容接力

2018年11月22日 22:43 中時 洪秀瑛

中天主播周玉琴主持《大政治大爆卦》解碼六都選戰。（中天提供）

《新聞深喉嚨》平秀琳解析開票情況。（中天提供）

中天主播劉盈秀(左起)、張雅婷、洪淑芬、馬千惠接力坐鎮主播台。（中天提供）

中天主播張介凡、陳諺瑩、鄭亦真全台激戰縣市直擊。（中天提供）

天主播林容安（左起）、王又正、許甫全台激戰縣市直擊。（中天提供）

王又正本月三次南下戶外開講，受到婆婆媽媽粉絲歡迎。（中天提供）

今年九合一選舉將於24日投票，中天新聞當天推出「決戰九合一 開票看中天」特別報導，主播開票陣容精銳盡出，由當家主播盧秀芳領軍，率領黃金主播陣容洪淑芬、馬千惠、張雅婷、劉盈秀坐鎮主播台，周玉琴主持的政論節目《大政治大爆卦》、平秀琳主持的《新聞深喉嚨》接力解析六都最新選情，全台激戰縣市分別派出主播張介凡駐守新竹、陳諺瑩駐守台北、鄭亦真駐守台中，選情緊繃的高雄市則由主播王又正、林容安、許甫全程直擊現場，為觀眾帶來第一手報導。

開票日當日上午6時起，由劉盈秀、張雅婷、洪淑芬、馬千惠打頭陣，帶來選情觀察，下午2時《大政治大爆卦》周玉琴獨挑大樑，持續解碼六都選戰，下午3時50分起至晚間8時，將由資深主播盧秀芳扛起開票現場播報大任，即時轉播報導，掌握最新開票情況。

當晚8時至12時《新聞深喉嚨》挑戰4小時不間斷播出，主持人平秀琳表示，當天將連線各激戰選區，包括造勢現場總部、開票所情況，搭配現場來賓即時解析開票情況，與以評論為主的節目型態不同，將帶給觀眾最新、最即時開票資訊。

今年高雄市選情緊繃，中天新聞將派出主播王又正、林容安、許甫南下高雄，駐守候選人競選總部，掌握最新即時資訊。本月南下三次戶外開講的主播王又正，將自選前之夜起，連續三日駐守國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選總部，展開馬拉松式連線報導。

王又正說，由於需長時間連線及近距離採訪民眾，已備好大量口香糖，除了提神解渴，也能保持口氣清新。由於王又正之前南下採訪，受到婆婆媽媽粉絲歡迎，屢被要求簽名合照，卻苦無簽字筆，王又正開玩笑說，這次會備好簽字筆，不會再無筆可簽。身兼《大政治大爆卦》主持人的他，更拋出邀請各都候選人上節目的想法，王又正表示，競選期間家人的支持和態度很重要，有機會將廣發邀請，讓候選人的家人現身說法。

中天新聞深入探討六都投開票情況，鎖定中天新聞52頻道，及下午2時《大政治大爆卦》、晚間8時《新聞深喉嚨》。

(中時 )