李千那、姚以緹首同台挺女力

右為李千那，左為姚以緹。（女人迷提供）

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李千那、姚以緹分享。（女人迷提供）

女力社群媒體女人迷於22日在台北舉辦第二屆「全球女性影響力論壇」，主題「影響力，有我定義」，邀千面歌優李千那、姚以緹首度同台擔任女力響應大使，分享演藝旅途上如何不畏艱難奮力向前，最終找到自我定義、發揮影響力。今年全球女性影響力邁入第二屆，由第一屆三位講者擴大成兩位女力響應大使、六位分享講者，凝聚跨界女力代表，共同交流與創造改變。

手球運動員出身的姚以緹，憑著對戲劇的熱情在戲劇圈闖蕩十多年，今年她在電影《引爆點》裡飾演檢察官金敏照，獲得大眾喜愛。作為演員，姚以緹不畏挑戰，也相信作為一名公眾人物，需要擁有肩負社會責任的意識，因為每部戲劇作品都有可能產生影響力，藉由飾演角色傳遞真實，就能喚起女性意識。

被問到對於女性影響力的看法，姚以緹認為在現今社會，大多女性還是受壓迫，要改變女性處境，需要透過大眾的合作、尊重來創造改變。姚以緹說「女性處境必須被發聲，而身為女性就是最好的發言人，就是女性影響力。」最後並鼓勵大家，空白頁意味著更大的可能性，人生的失去不見得是不好的，這意味可以有更大的可能去創造改變。

李千那在 2015 年也曾受邀參加女人迷大型活動「我愛我節」擔任講者，三年後再度站上女人迷全球女性影響力論壇，今日李千那一席米色大衣搭配澎裙，自信宣布改名，將原先的「娜」改為「那」她說這象徵著重生，期許自己的每個人生階段，不要有任何框架限制自己，往未來看、往前衝，真實面對自己，李千那這次擔任女力響應大使，想鼓勵所有人勇敢定義自己想要的樣子>

她認為女性是充滿韌性且偉大的，因為擁有愛與包容，能夠抵抗所有困難。即將在 12 月推出新專輯的她，這次的專輯也是獻給每位女性，希望透過歌曲說出女性每個人生階段的故事，讓大家知道，女性的故事是十分值得被尊重的。最後，也送給現場參與者一句話「人都有權利悲傷，但要讓自己更快樂」，鼓勵大家都能活出自己。

(中時 )

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