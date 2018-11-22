蕭薔23年身形沒變 全靠「天堂鳥」POSE

2018年11月22日 23:04 中時 洪秀瑛

保養得宜。（蕭薔提供）

窈窕身形數十年如一日。（蕭薔提供）

蕭薔繼做出瑜伽高難度POSE被戲稱為「陰間大法師」翻版後，年曆又推出難度更高的「天堂鳥」POSE，蕭薔笑說：「當進入這體式放掉全身力量時，真有在天堂翱翔的感覺。」

年曆中，瑜伽照所有的緊身上衣都是蕭薔在1995年拍攝《一簾幽夢》練習芭蕾時所穿的緊身衣，更令人驚奇的是，經過了20多年蕭薔的身材竟完全没變。不過，為了呈現出年曆照片最美的一面，蕭美人倒是吃了不少苦頭，不僅在密集的課程中不小心拉傷後腿，至今都未能完全恢復；手掌與膝蓋更因長時間在瑜伽墊上支撐，而長了厚繭，粗皮甚至可以勾起絲巾。

拍攝絲襪廣告起家的蕭薔，有雙勻稱修長的美腿，她透露是練習瑜伽的功勞，「天堂鳥」就是她最喜歡的體式之一，適度的伸展可以讓身體線條更好，進而展現出迷人的曲線體態。也透露保養一雙美腿的秘方，就是每天洗完澡後仔細擦上乳液按摩，一星期去角質一次，更可以令腿部肌膚保持光滑。她笑説：「我每天都會感謝自己，願意花時間跟自己相處。瑜伽提供一個讓身體與心靈對話的空間，更了解自己的當下，也多了些自在的溫柔。」

蕭薔同時也感謝上天讓自己有能力去幫助需要幫助的人。 她憶起離開自己已3年的母親說：「媽媽曾告訴我，能予人方便即是一種福報。」這句話深植蕭薔心底，19年來發行年曆的初衷「獻愛心幫助需要幫助的人」也未曾改變。「珍惜世上所有的一切，是一種美好的學習」，也是珍世美學的主旨。

2019慈善年曆的捐贈，將與蕭薔的二手衣物拍賣收入，一併投入兒童敎育與婦女就業相關單位，希望大家可以從《2019珍世天使》中，看到蕭美人多年的認真與堅持。2018年的感恩節來臨之際，蕭美人也希望大家帶著溫暖身邊人的愛心度過佳節。

珍世美學慈善基金會Line官方帳號：@perfect-world 《二手義賣請搜尋》FB：林飛飛。

(中時 )