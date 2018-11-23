演活黑道大姐奪金馬女配角 丁寧：小角色也要用力演

2018年11月23日 00:00 中時電子報 吳佳晉 /編輯整理、撰文/ 今周刊陳亭均 /編輯整理、撰文/ 今周刊陳亭均

過去，外界總把丁寧看作「通告綜藝咖」或者「寫真豔星」，但她這輩子努力地摸爬滾打，在演藝圈熬了快三十年，都始終念想著向「演員」這條路邁進。她已經拍過了許多戲，但她二十七歲時拍的露點寫真集《叛逆與風騷》太深入人心，日子久了，那個形象卻總像個黏答答的影子，纏在她身上大半輩子，所以，真正能看到她演技的人並不多。

然而她最近在電影《幸福城市》裡演活了滄桑的黑道女人「王姊」，因此入圍了金馬獎最佳女配角獎，連國際權威的電影媒體《Hollywood Reporter》、《Variety》都對她讚譽有加。

從小就懷星夢

幕後小咖走到台前昂首闊步

丁寧從小就有著星夢，然而她一路走來卻並不那麼順遂，「從小我就想當明星，我不懂明星跟表演的不同，但我志願沒改變過。」丁寧笑說。但夢想閃閃發光，現實卻總是不容易。

她回想起自己讀國中時發生的事，當時台灣經濟泡沫，李家（丁寧原名李佩玲）原本富裕，卻受到波及突然崩潰。「我父母的建築公司出了問題，家裡欠了兩千多萬債務，家道中落。」丁寧的爸媽，只好離開孩子身邊到南部工作，把他們託付給爺爺。

不過，丁寧的爺爺卻時常酗酒，喝醉了就打人。有次甚至拿著柴刀，在房門外猛砍。「爸媽離開我們，我理智上能理解，情緒上卻受了傷。」

丁寧話鋒一轉，忽然提到她這次拿到金馬獎女配角獎的電影《幸福城市》。《幸福城市》並不是一個幸福的故事，片中丁寧飾演的「王姊」是亡命之徒，機緣巧合下遇到了自己親生的兒子，卻無法相認。「演完這個角色，我跟我父親說：我懂你們那時候的苦。」她苦笑說。

難甩豔星標籤

軋戲再苦用剪刀刺腳也要拚

即使她偶爾接到戲，別人也不會關注她演技。丁寧搖搖頭，一路走來，她甚至懷疑過自己罹患嚴重憂鬱症，回到家，蹲在地上就開始掉淚。

「有一次，我已經拍了一整晚夜戲，隔天還要到新竹拍新戲開鏡。我拍到早上六點，然後再開車要去新竹，邊開邊想睡覺，我一開始打自己的臉，接著拿剪刀刺自己腳，好不容易趕到了，每個人臉都很臭。」

她微微笑道：「我父親教我教得很好，我不在別人面前情緒化。我ㄍㄧㄥ住，我不解釋。我謝謝每個人，離遠一點再大哭。我告訴自己：兩個選擇，離開演戲這行業，做通告藝人賺錢；不然只能跟他們拚了。」

《幸福城市》慶功宴辦在安和路上的一家英式小酒吧，那也是丁寧與老公馬修邂逅的定情地。我們坐到酒吧外頭的木頭公園椅上，書寫體英文招牌亮著蛋黃色的霓虹光。她手裡端了杯紅酒，笑著說：「應該是賈伯斯說的，回頭再去看你的人生，會發現，所有事情都有存在的必要性。」

沒代表作更要試 用肢體

展現人生風霜的歷練

「一個演員過苦一點，可能比較好！」丁寧開玩笑說，「每件事都做好！即使是一個小角色，也要好好享受，好好演。我很感謝自己能體會到很多生命的狀態，我感謝那些苦。我很珍惜。」她說，一路走來，她學到的就是「愛」，她愛電影、愛同志、愛她的小孩，「愛最大！」她不斷強調採訪一定要寫到這句話。

台灣是自由的，金馬也還會在政治紛擾中繼續昂首挺立。在歷史中，「尊重與愛」或許看起來還是遙不可及，但就像丁寧吃過的那些苦，該走的路、該堅持的理念，都不能輕易被丟棄。

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(中時電子報)