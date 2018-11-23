律師說法》小心欠繳停車費房子被查封 千萬別欠「它們」的錢

千萬別欠政府錢！否則停車費未繳，上千萬房子可能被查封。（示意圖／ 中時資料照）

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中時電子報
文／天秤座法律網 編輯／

法務部行政執行署為了追繳數億停車費，曾祭出鐵腕，於各縣市同步執行霸王車案件，除了追繳停車費，還查封多筆不動產與動產，若義務人再不繳納，將拍賣查封物件抵償欠款。

法律評析

人民最討厭國家萬萬「稅」，但稅金是公共建設及國家運作重要的基石，那對於不繳稅的民眾，國家該怎麼要錢呢？其實不只有稅金，罰鍰、健保費及各項規費均是人民依法應向國家繳納，如果人民拒絕繳納時，國家有一個專門討債的行政機關，叫做行政執行署，他們依法行政為國家催討債務，讓繳納義務人(下稱義務人)履行應負擔的責任。

什麼是執行名義？

債權人不論是政府機關還是民間，在催討前都須要「執行名義」的存在，執行名義也就是債權人在告訴債務人(義務人)為什麼可以追討的證明，債權人一旦取得執行名義時，即代表可透過強制手段拿到債務人(義務人)的財產。

有哪些追討手段？

人民一旦欠繳稅金、罰鍰、健保費及規費時，行政執行署可以透過查封存款及扣薪等方式追討債務，如果這樣都沒辦法讓義務人乖乖的繳清時，則會進行查封義務人名下財產，後將該財產拍賣已獲得清償。

但有些義務人會以故意脫產方式，而使行政執行署無法透過上述方式讓義務人清償債務，此時，行政執行署會轉向限制義務人的人身自由方向來處理，透過限制住居、拘提及管收方式要迫使義務人清償欠款。

什麼是禁奢條款？

不知大家是否記得，欠稅大戶前太平洋電信董事長孫道存遭行政執行處管收後，在短時間內就籌錢換取自由的案例。針對積欠一定金額的義務人，對於已發現的財產不足以清償所積欠金額，且該義務人生活逾越一般人通常程度時，行政執行處得依職權或利害關係人申請，對義務人核發禁止命令，禁止為一定行為(行政執行法第17條之1)，這就是有名的禁奢條款。違反禁止命令的義務人，最嚴重可被行政執行處限制住居、拘提或管收。

稅金，罰鍰、健保費及各項規費本來就是人民依法應予負擔的金額，千萬不要拖延繳納，否則被查封價值比欠繳金額更高的財產時，是最得不償失的！

(中時電子報)

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