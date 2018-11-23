「喘到痛不欲生！」她沒抽菸竟得肺阻塞 原因在這

2018年11月23日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

65歲的賴姓婦人，20年前懷孕時感冒，誘發氣喘，從此肺功能就較一般人差。本身不抽菸的她，由於長年在公園汽機車入口處售票，暴露於汽機車廢氣中，多年久咳不癒，最後在10年前確診是中重度肺阻塞(COPD)。

「那時我真的喘到痛不欲生，覺得自己真的快要撐不下去了。」去年冬天，賴姓婦人甚至一度因為肺炎導致呼吸困難、高燒不退，送醫急救，住院十幾天才終於平安出院。

肺阻塞，是慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，肺部黏膜長期發炎，分泌物增加，支氣管變得更狹窄，導致不可逆的呼吸道阻塞。根據106年的統計，肺阻塞為國人十大死因排名第七，依據世界衛生組織推估，肺阻塞在2020年恐將成為全球第三大死因，因此台灣胸腔暨重症加護醫學會理事暨台大醫院內科部副主任王鶴健也強調，肺阻塞若未早期發現、早期治療，反覆發作恐會急性惡化，不只會影響日常生活，嚴重甚至會造成呼吸衰竭、死亡，民眾千萬不能輕忽。

吸菸、空汙和老化為肺阻塞三大危險因子。圖片來源：葉懿德製圖

迷思：沒抽菸就不會罹肺阻塞

王鶴健指出，很多民眾以為自己不抽菸就不會罹患肺阻塞，但其實空氣汙染和老化也是造成肺阻塞的危險因子，汽機車廢氣是造成肺阻塞的重要原因之一。根據國外研究發現，PM2.5濃度會影響肺功能，且長期暴露於交通汙染的人比一般民眾更容易罹患肺阻塞。

而台灣胸腔重症加護醫學會和台灣大車隊合作進行公益篩檢，結果也發現，近3成司機為可能罹患肺阻塞，超過4成司機有咳、痰、喘等症狀，其中，有2成司機沒有抽菸仍有罹患肺阻塞風險，可見空汙影響不可忽視。

因此，就算沒抽菸的民眾，還是要避免長時間待在空汙嚴重的地方，羅東博愛醫院副院長邱國欽建議，「民眾出門應戴口罩，若是空氣品質特別不好，盡量避免出入公共場所，如果住家位在高粉塵環境，可擺放空氣清淨機。」

咳嗽是肺阻塞三大症狀之一。圖片來源：shutterstock

三大症狀「喘、咳、痰」 醫生：易被忽視、誤判

肺阻塞最典型的三種症狀就是喘、咳、痰。王鶴健表示，民眾若是時常咳嗽、卡痰，持續3週以上，或是平時走路、爬樓梯容易喘，就應該留意，且通常症狀會反覆發生、惡化。

肺阻塞的早期症狀較輕微，容易被忽略、造成誤判，像是晨間咳嗽、呼吸急促、喘不過氣等，容易和氣喘、感冒混淆，錯失及早治療的機會。

王鶴健進一步指出，不少民眾可能以為咳嗽是因為抽菸造成的菸咳，長期忽視咳嗽、多痰等症狀，「這類型的病患一旦感冒，症狀會急性惡化，使肺功能急速衰退，嚴重的話甚至會因此住院、造成呼吸衰竭。」

雖然目前無法完全根治肺阻塞，但適當治療能減緩症狀及惡化速度，值得注意的是，肺阻塞容易引發非常多併發症，王鶴健表示，「冠狀動脈心臟病、心肌梗塞、腦中風等心血管疾病和肺阻塞都有相關聯性，且肺阻塞病人罹患糖尿病的危險性是一般人的5倍，還會產生骨質疏鬆以及憂鬱症，病患一定要留意這些併發症。」

研究也顯示，台灣肺阻塞第一次住院後一年內的死亡率高達20%，因此提醒民眾應提高警覺，如有疑似症狀應盡速就醫，「早期確診、早期介入」才能有效維持肺功能。

肺阻塞治療以階梯式治療為原則。圖片來源：葉懿德製圖

現行肺阻塞的治療會依據患者的嚴重程度，採取「階梯式」治療。輕度肺阻塞患者以單方支氣管擴張劑為主，中重度肺阻塞患者則以複方支氣管擴張劑治療，若是反覆急性發作，則建議加上第三項藥物-吸入性類固醇，改善慢性發炎問題。

王鶴健表示，戒菸和藥物治療可以減緩肺功能的耗損，讓肺功能維持在穩定程度，建議民眾最好能在肺阻塞早期肺功能還不太差時進行治療。

(中時電子報)