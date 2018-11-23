她揭開裸體清潔員神秘面紗 驚嘆：刷新三觀

示意圖與本新聞無關。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

近日國外盛行「裸體清潔員」，有台灣業者也跟風公開招募男、女清潔員，一名女網友好奇心驅使之下上網調查，發現業者除了身材火辣的正妹服務員以外，也提供小鮮肉清潔員，不過原PO看完價格卻是「刷新三觀」，感嘆「單身貴婦才有這種閒錢」

女網友在《Dcard》發文，表示上網google裸體清潔員公司，發現公司徵人要求顏值過關，好奇點進網頁看服務員的顏值到底有何過人之處，結果打開網頁，當中不乏白皙斯文小生，抑或是身材健美的猛男照片，讓原PO頓時以為誤入約炮網站或性交易網站。

原PO揭密裸體清潔員價位，「1.指定服裝:1200元，2.裸上身:2000元，3.全裸:2500元。」，看來要在家中看清涼小鮮肉一飽眼福代價不小，讓原PO不禁歎感嘆價位太貴，「只有單身貴婦才有這種閒錢」

另外原PO也在清潔公司發現「鐘點情人」服務，計費方式為1小時收取1200元，服務內容為陪客人吃飯逛街，並附註「不提供性服務、不能去私人場所、不能拍照」，原PO再度驚嘆業者的商業頭腦，問廣大網友對於這種新興職業看法。

網友意見兩極，有人吐槽「感覺會買的都是魯到不行的人」、「萬一有人家裡有監視器怎麼辦？」、「感覺這之後會衍生性騷擾…」，贊同的人則認為「在國外好原本是為了防止家中東西被偷，才會請裸體清潔」、「有了鐘點情人我可以說我不魯了」、「不管是裸體打掃還是一般伴遊，這些服務國外早就有了，有那麼新奇嗎？」。

(中時電子報)

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