超商店員心聲 一對國中男女進廁所10分鐘未出該怎辦？

有超商女店員PO求解：一對國中男女進廁所10分鐘未出該怎辦？（圖取自《報廢公社》）

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中時電子報

現在的年輕人到超商購物、休息、聊天，已經是日常生活中的一部份，為了服務客人，許多超商也增設廁所方便有需求的客人，但是卻也衍生許多千奇百怪的事來，有一名超商的女店員在臉書《報廢公社》PO文求解，她說，有對國生在店裡抱來抱去後，進了廁所10分鐘還沒出來，該怎麼辦？立即有網友提供了各種方法，不過還沒用到，17分鐘後，這對年輕人就「滿懷笑容」走了出來！

這名超商女店原先是PO說，求解一對國中生在我店裡抱來抱去後來一起進去廁所10分鐘了到現在還沒出來，我該怎麼處理？網友提供的留言也是五花八門，有的很實用，有的卻是酸言冷潮，令人捧腹。

有人點明講「在裡面運動了」，還中規中矩建議說「報警，說有人在裡面吸毒」、「敲敲門，大喊警察來了」，還有人建議直接喊「火燒厝了！」，或乾脆「反鎖，關燈」。

10分鐘過了，廁所裡的年輕男女還沒出來。（圖取自臉書《報廢公社》）

就在網友你一言我一語提供方法的時候，這位女店員又發出了續文，寫著：「更新：經過17分鐘，兩位滿臉笑容的走出來了ps: 一男一女」，網友看了捧腹大笑，留言也開始酸了，「只有17分鐘…可憐的孩子」、「年輕司機上車了！」、「別說一男一女…就算是二個都是男生，也是很可能會滿懷笑容出來！」、「應該叫（店裡）所有人站（廁所）門口，他們出來時大家鼓掌」。

最後《報廢公社》魯編總結：對於這樣新奇的事，魯編也好生羨慕(誤)，現在年輕人早熟社會，對異性好奇度會提早，對於早秋現象也是屢見不鮮，只是在大庭廣眾下做這件事，說真不讓人側目也難。

(中時電子報)

一對國中男女進廁所10分鐘未出，女店員PO求解。（圖取自臉書《報廢公社》）

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