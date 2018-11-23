香菜蔥花都輸！最惹人厭香料是它 網：味道史上最噁心

紅蔥頭因其強烈的味道，導致民眾感受兩極，喜歡的很喜歡，討厭的則恨之入骨 (圖／翻攝自露天拍賣)

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中時電子報

料理中有許多香料份量雖少，但對整道菜味道可是有超大影響，其中比較出名的就有蔥花、香菜、韭菜、芹菜等，這些味道超重的調味料往往讓喜歡的人很喜歡，但討厭的人一口都吃不下去，其中「油蔥酥」更是如此。

一名網友就在PTT WomenTalk版PO文表示，自己去點雞肉飯，卻看到上面滿滿油蔥酥，他實在無法接受這個味道，怒說「難道要我去點滷肉飯嗎」，沒想到文章意外引起不少網友討論，且推文都相當極端。

底下隨即分成兩派人馬，其中一派痛批原PO「超好吃好嗎」、「你根本不懂美食」、「有這味道才超下飯」、「跟蝦米比起來根本人間美味」、「加一點整道料理香味完全在不同層次」，但另一派則反嗆「根本超噁心」、「沒吃過這麼作嘔的味道」、「以為在吃蟑螂翅膀」、「每次都挑超久，挑到崩潰」、「噁心死了，每次看到整個便當就都吃不下」、「臭死了，噁心台灣味」、「沒有比這更噁心的了」；有網友則幫忙緩頰，表示油蔥酥好不好吃要看店家功夫，不少未夠班的店家就炸的很噁心，還有廚餘味，自己炸就很香。

油蔥酥是用紅蔥頭切丁後油炸而成，常被應用在各種中式家常料理中，例如雞肉飯、切仔麵、鹹湯圓以及各類炒菜炒肉等菜色，但超級強烈的味道也導致不少民眾無法接受。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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