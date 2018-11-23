開票之夜 女主播鄔凱雯喝蜂蜜檸檬備戰

侯乃榕（左起）、林益如、王李中彥、鄔凱雯。（台視提供）

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鄔凱雯喝蜂蜜檸檬。（台視提供）

九合一選舉本週六（11/24）登場，台視自當天下午3點起推出「九合一爭霸戰-開票看台視」系列節目，由主播鄔凱雯率先起跑，台視新聞團隊總動員在全國各地候選人陣營及投開票所派駐人手，同步更新資訊。

下午六點由當家主播林益如主持的《台視晚間新聞-大選特別報導》登場，她將與學者專家深入對談、分析選情，面對重要選舉與長時間轉播，林益如已做好萬全準備：「心情跟選民一樣既緊張又期待，心中設想好許多劇本，到時見機行事！」

鄔凱雯也不敢掉以輕心：「迎戰緊繃選情，除了猛K資料，還搭時事買蜂蜜檸檬保養喉嚨，更拿尾牙抽中的按摩椅墊讓身體放鬆。」王李中彥也提早錄製選情分析報導，侯乃榕也將推出《決勝新觀點》、《九合一決勝夜》，為觀眾分析選戰結果與評論選後局勢。

身經百戰的林益如下班後努力研讀選舉資料，只是已為人母的她笑說：「兒子一看到造勢晚會新聞畫面，就會自動黏在電視機前動也不動，比我還認真。」她特別珍惜長官給予機會，並展現超強意智力，透露播新聞時不會感覺累；選前已緊鑼密鼓進棚錄影的王李中彥，放閃說：「因我從小愛吃麻油雞，未婚妻陳家頤這段時間常抽空下廚為我補身，非常感謝她。」

(中時 )

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