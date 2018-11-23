《大時代》被撞飛 網友憂春桃變壽桃

小甜甜劇中病倒。（民視提供）

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中時
劇中病倒。（民視提供）
演得很過癮。（民視提供）
終於有笑容。（民視提供）

民視八點檔《大時代》受矚目的角色春桃(張可昀 飾演)為了養女游素素(張家瑋 飾演)的生日出門買蛋糕，不料遭閃躲對向來車的林志前(余秉諺 飾演)從背後撞上，劇情感人肺腑，引起觀眾討論，甚至有觀眾發文問「春桃會領便當嗎？」、「春桃要變成壽桃了？」

張可昀說，一拿到劇本的時候很緊張，讀本的時候，深深被劇中人物情感所感動，能理解這就是一個媽媽的心情，想把什麼最好的都給女兒，這一場重頭戲演得很過癮，而且為了揣摩跛腳的模樣，還在休息室練習讓工作人員嚇壞，以為她還沒拍怎麼就先受傷。

單親家庭長大的張可昀，這次在《大時代》飾演楊繡惠的寶貝女兒蕭春桃，劇中跟馬念先有難分難捨的情感糾葛，她說雖然戲外沒有享受過媽媽的愛，但可以在《大時代》中跟劇中媽媽楊繡惠有母女之情，覺得十分安慰，也很開心。至於是不是會領便當則要賣關子，連身邊的好友聚餐都被問能不能劇透，讓她哭笑不得。

這場為了買蛋糕被撞飛的戲，她回想印象最深刻是被撞後在地上爬了很久，連道具的蛋糕也招來超多螞蟻，為了呈現效果，讓整個身體跟臉貼在地上爬，當下還有許多螞蟻跑進身體，讓她忍到喊卡才起身，十足敬業。

張可昀說，拍完隔天還全身痠痛，完全忘記前一晚拍戲的一切，這次被觀眾討論非常開心，第一次拍撞車戲，本來有點緊張，怕做不好，還好內心戲足夠，一次就上手，甚至爬上癮，笑說以前都看別人演，這次可以自己上場真的太過癮。

(中時 )

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