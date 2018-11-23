魚販張文山：中芸、汕尾漁港 怎會去問韓國瑜？

2018年11月23日 00:42 中時電子報 丁世傑

「走跳台南魚販」張文山表示，中芸、汕尾漁港的事情應該誰做？當然就是高雄市政府！怎會去問韓國瑜？原高雄縣區執政33年，都沒有處理嗎？

走跳台南魚販張文山日前在中天《新聞龍捲風》表示，中芸、汕尾漁港主管機關是誰？事情應該誰做？當然就是高雄市政府！怎會去問韓國瑜？高雄市民進黨執政20年，原高雄縣區執政33年，都沒有處理嗎？

張文山也說，港口繁華指示疏浚而已嗎？現在沿海漁民痛苦是什麼？高雄市府不用去了解嗎？高雄市政府不需要負擔一些責任嗎？

張文山也感謝媒體報導，讓民眾知道一尾虱目魚有222根刺，漁民或婦女抽到沒半枝刺，很多消費者在問真的嗎？表示政府都沒做事，沒推廣！虱目魚指示開事，明年是鱸魚、石斑。

而每年的「放養申報」，張文山說，都被放到倉庫，用得到就是寒害、水災等災害補助，漁民要的不是同情，漁民要賣養殖東西，豐收可以賺錢，且有成就感，喜歡漁民養的魚。

張文山怒批，辯論會在辯論什麼？一個婦女一天抽虱目魚刺可以賺800元，在利用業餘時間帶小孩。為何不去推廣？就業也會增加。而工業區未來都還沒看到，漁民聽得下去嗎？漁民去工業區要做什麼啊？要讓漁村婦女賺錢，才算照顧農漁民子弟！

張文山呼籲，這次一定要選對人！

(中時電子報)