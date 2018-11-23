NBA》詹皇：從未覺得不想跟厄文一起打球

2018年11月23日 01:01 中時電子報 黃及人

隨著「小皇帝」詹姆斯改穿湖人球衣重返克里夫蘭擊退騎士，他也接受《The Athletic》訪問首次坦承，自己並非去年夏天逼走厄文的那個人，「那不是我的問題，我從未覺得不想跟厄文一起打球，我唯一努力的是為他付出更多！」

厄文去年夏天突然跟騎士拋出交易申請，當時就謠傳厄文不想待在詹姆斯身邊打球，也不想在詹皇離去後，繼續困在圍繞詹皇打造陣容之中，事實證明厄文的選擇沒錯，如今的騎士在詹皇跳槽湖人後，頓時陷入亂七八糟的墊底窘境。

不管厄文出走主因在於騎士高層(尤其是22日刻意缺席湖人與騎士之戰的騎士老闆吉伯特)或詹姆斯，詹皇坦承自己當時並未做出太多癒合傷口動作，也就是努力慰留厄文，因為他相信一切都已經太晚了，厄文離開騎士的心意已決。

「當厄文想被交易的消息傳到我耳裡，我認為他必走無疑，」詹姆斯說，「騎士管理階層應該做好慰留他的工作，當時還來得及補救，把他帶回球隊報到，靜待事態發展，假如他仍回克里夫蘭，我不認為他的交易價值會下降。」

至於詹姆斯最近一次交易決定是關於他自己，他只想生活在洛杉磯，且替一支豪門球隊效力，「打到第16年，我終於做了我想做的事。」話中無疑透露他早就不想待在騎士的堅定決心。

(中時電子報)