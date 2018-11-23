NBA》詹皇：從未覺得不想跟厄文一起打球

詹姆斯首次公開坦承，自己從未感覺不想跟厄文一起打球。(美聯社)

友善列印
中時電子報

隨著「小皇帝」詹姆斯改穿湖人球衣重返克里夫蘭擊退騎士，他也接受《The Athletic》訪問首次坦承，自己並非去年夏天逼走厄文的那個人，「那不是我的問題，我從未覺得不想跟厄文一起打球，我唯一努力的是為他付出更多！」

厄文去年夏天突然跟騎士拋出交易申請，當時就謠傳厄文不想待在詹姆斯身邊打球，也不想在詹皇離去後，繼續困在圍繞詹皇打造陣容之中，事實證明厄文的選擇沒錯，如今的騎士在詹皇跳槽湖人後，頓時陷入亂七八糟的墊底窘境。

不管厄文出走主因在於騎士高層(尤其是22日刻意缺席湖人與騎士之戰的騎士老闆吉伯特)或詹姆斯，詹皇坦承自己當時並未做出太多癒合傷口動作，也就是努力慰留厄文，因為他相信一切都已經太晚了，厄文離開騎士的心意已決。

「當厄文想被交易的消息傳到我耳裡，我認為他必走無疑，」詹姆斯說，「騎士管理階層應該做好慰留他的工作，當時還來得及補救，把他帶回球隊報到，靜待事態發展，假如他仍回克里夫蘭，我不認為他的交易價值會下降。」

至於詹姆斯最近一次交易決定是關於他自己，他只想生活在洛杉磯，且替一支豪門球隊效力，「打到第16年，我終於做了我想做的事。」話中無疑透露他早就不想待在騎士的堅定決心。

(中時電子報)

SBL》富邦也遇洋將受傷麻煩 遭金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。