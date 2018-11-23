星悅航空、汶萊皇家航空、宜蘭綠舞首度參加台北國際旅展，體育署推介優質運動遊程

2018年11月23日 03:19 工商 張佩芬

台灣觀光協會會長葉菊蘭(左)與祕書長吳朝彥(右)在展前記者會上。圖：張佩芬

台灣觀光協會工作人員大合照。圖：張佩芬

2018ITF台北國際旅展即將於11/23~11/26在台北南港展覽館盛大登場，今年星悅航空、汶萊皇家航空首度參展，加航、酷航加碼送免費機票。今年新開張的宜蘭綠舞國際觀光飯店推出最低38折起。教育部體育署精選十件獲獎旅行社的優質運動行程介紹給國人。

體育署將在今日開幕的台北國際旅展「運動觀光主題館」公布，由熱血主播徐展元、知名籃球前國手錢薇娟介紹精彩運動遊程特色，現場有超值促銷及精彩活動，讓民眾玩得健康又開心。

近年自行車、路跑、鐵人三項等運動盛行，帶動國內整體運動風氣的興起，為鼓勵運動產業異業結盟，推動運動元素納入旅遊行程規劃，體育署自101年起辦理優質運動遊程徵選活動，今年獲選的優質運動遊程為「單車環島趣」、「兩河流域休閒情，冬山安農運動行」、「海洋安全教育青少年夏令營」、「劍道馬術越野射擊現代運動體驗」、「平地湧泉推飛機、滑草搖舟拉索埃、森林走繩直排輪、足球單車」、「機師體驗風洞飛行輕航機直升機空中運動」、「海派帆遊龜山島。獨闖烏岩角二日」、「最後的伊甸園～阿朗壹古道健走+部落小旅行三日遊」、「藝˙憩～沁涼溯溪運動之旅」以及「防身自救野外求生拓展訓練露營」等10件。

獲獎的各家旅行社業者，相當用心包裝產品，把許多熱門有趣的運動項目，例如自行車、水上活動、劍道、馬術、射擊、飛行體驗、健走、溯溪等，結合全臺各地的特色旅遊資源，設計出好玩又新鮮的運動遊程，引領消費者在探索臺灣風情的同時，也能感受運動所帶來的種種好處

甫於10月底開航、擁有日本精品航空美名的星悅航空與將於今年12月初正式復飛的汶萊航空，都是首度參加2018ITF台北國際旅展的航空公司，期望能透過旅展打響知名度，未來也將為台灣的旅客提供更多細膩與優質的服務

ANA全日空也於旅展期間安排精采的舞台活動與有獎徵答，讓逛展民眾可以跟著空姐一起玩轉轉樂，並有機會獲得ANA經典護照套或ANA手機鏡頭組，與ANA旅展攤位現場購票再加碼贈ANA飛機抱枕毛毯組。

加拿大航空在2018ITF台北國際旅展期間也特別推出台北-溫哥華來回經濟艙最低13,175元起的超值優惠票價，旅展現場，凡民眾於指定區域拍照打卡上傳FB或LINE、並進行分享，即可有機會抽中北美不限航點來回機票、黃刀鎮五天四夜雙人極光之旅、卡加利四天三夜雙人冬季落磯山溫泉賞雪之旅等夢幻大獎。

深受時下年輕人喜愛的廉航品牌─酷航，為歡慶今年新增的德國柏林航點，也特別將攤位設計成歐系潮流電音派對現場，凡於電音派對時間參與舞台活動，就有機會獲得歐洲來回免費機票與千元優惠券。

越南航空旅展期間也將與指定時間在攤位舉辦互動遊戲，將抽出越南航空台灣-越南國內線全航點免費來回機票、2,000元捷星太平洋機票折價券等多項大獎！

綠舞國際觀光飯店是全台唯一擁有日式庭園的主題飯店，首次參展推出最低殺至38折起的優惠，且寒暑假平日使用無須再加價，不管是住宿、餐飲、休憩等票券，更能現場一次帶回家!本次旅展首次於台北南港，綠舞特別推出多項限定優惠，凡現場購買住房票券，再加贈日式抹茶體驗（價值299元）及風呂泳池遊園共用券（價值600元），等多項滿額好禮。

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