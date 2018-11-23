選前之夜維安大升級 警察跟著禿子走

2018年11月23日 07:21 中時 胡欣男

今晚選前之夜，警政署針對各地候選人的造勢、遊行掃街活動，部署縝密的維安計畫。包括預防性蒐證、場地安檢、人海戰術與器材隔開群眾，並以319槍擊案教訓，管制使用鞭炮，務求滴水不漏，讓選舉能平安順利、公平公正進行。

高雄市長候選人韓國瑜將號召277個禿頭團應援，因恐有魚目混珠的顧慮，韓陣營已取消大進場。警政署表示，尊重候選人活動創意，不論禿頭團有多少人，警方都會以器材和人力阻隔，且護衛、緊盯韓本人。

官警說，網路盛傳暗殺韓國瑜情資，刑事局已逮捕嫌犯，並鎖定其他可疑犯嫌；維安因此繃緊神經，「禿子跟著月亮走，警察跟著禿子走。」

另名候選人陳其邁與韓兩人都言明，選前之夜不穿防彈背心，警政署表示，會持續與候選人溝通，但不影響嚴密的維安部署計畫，根據過去319與連勝文遭槍擊經驗，會以情蒐預防、場地安檢、人海戰術、器材等方式確保候選人安全。

警政署保安組指出，將嚴密清查場地，部署必要警力，另強化防爆作為，由各警局審酌狀況，申請刑事局防爆大隊與器材，加上保三警犬隊支援場檢，針對舞台、週邊場所、流動廁所等處偵檢。

警方同時會與主辦單位保持密切聯繫，掌握參加人數、有無特定重要人士、地方治安特性等，加強舞台人員識別控管，過濾身分，並於舞臺周邊部署警力，由幹部帶班，注意活動現場可疑分子。

人海戰術由警力和候選人志工擔綱，警方強調，在造勢大會，要區隔候選人與群眾，遊行掃街則避免不同陣營正面交鋒。隨扈警力與志工團隊，將候選人團團包圍，減少舞台周邊樓梯，或由員警守住，不讓危險分子衝上台；另以適當的改道牌、紅龍柱隔開舞台與群眾。

鑑於319槍擊案，當時現場鞭炮聲不絕於耳，警政署說，今天候選人掃街拜票時，將協調主辦單位規範或勸導支持民眾，勿於候選人抵達時放鞭炮，避免不法分子伺機從事爆炸或槍擊候選人。必要時，員警會強制熄滅鞭炮煙火。

(中時 )