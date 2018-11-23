政治黑手介入選舉令人氣憤 張善政點名這2件事

張善政在羅東夜市開臉書直播跟網友聊天，他說，「我們看著民進黨的手，就明目張膽地介入選舉」。（圖／翻攝張善政臉書）

友善列印
中時電子報
張善政臉書直播

行政院前院長張善政最近勤跑各縣市，幫忙助選，認真跑完行程後，收工就到夜市吃宵夜，還會開臉書直播，跟網友聊聊天。張善政22日晚間在羅東夜市開直播說，豐年社社長被辭職事件，以及333張選票外流2天以查無犯意結案這2件事，令人氣憤；豐年社事件是民進黨明目張膽介入選舉；一大疊選票外流沒事，也是只能隨便他講。

豐年社幫斗南鎮農會出版書籍，介紹斗南鎮農會從百年組織轉向現代化農企業的過程，但因為斗南鎮農會總幹事張有澤今年代表國民黨選鎮長，因此社長汪文豪，被要求「交辭呈」。國民黨的雲林縣長候選人張麗善，直指這是農業界的「東廠事件」。

張善政說，農委會根本找借口，對外說豐年社經營不善虧損太多，才要請辭他，但真正的原因大家都知道，只因農會總幹事張有澤代表國民黨競選斗南鎮長而已，民進黨說政治力不介入選舉，但「我們看著民進黨的手，就明目張膽地介入選舉」。

離譜的事還有一件，嘉義縣333張選票，差點就被選務人員從印刷廠帶走，這是想幹嘛？！還好現場員警查覺有異，上前檢查後才攔下這些神聖的選票；接著離普的是，檢察官調查2天即火速結案，查無犯意，處分不起訴。

張善政問網友，333張選票有多厚？你看看A4紙一包有多厚，選票還那麼長，就這樣攜出，竟然可以「沒犯意」結案、不起訴。「沒犯意？就是隨便他講的意思了。」

A4紙普通包裝1包是500張，333張相當於1包A4影印紙的3分之2厚度，厚到已引起現場員警察覺異狀而上前檢查，檢察官卻以嫌疑人神色自若為由，沒有犯意而不起訴。

(中時電子報)

魚販張文山：中芸、汕尾漁港 怎… 民進黨陷入苦戰 許信良斷言小英…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。