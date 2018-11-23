政治黑手介入選舉令人氣憤 張善政點名這2件事

2018年11月23日 07:30 中時電子報 陳儷方

張善政臉書直播

行政院前院長張善政最近勤跑各縣市，幫忙助選，認真跑完行程後，收工就到夜市吃宵夜，還會開臉書直播，跟網友聊聊天。張善政22日晚間在羅東夜市開直播說，豐年社社長被辭職事件，以及333張選票外流2天以查無犯意結案這2件事，令人氣憤；豐年社事件是民進黨明目張膽介入選舉；一大疊選票外流沒事，也是只能隨便他講。

豐年社幫斗南鎮農會出版書籍，介紹斗南鎮農會從百年組織轉向現代化農企業的過程，但因為斗南鎮農會總幹事張有澤今年代表國民黨選鎮長，因此社長汪文豪，被要求「交辭呈」。國民黨的雲林縣長候選人張麗善，直指這是農業界的「東廠事件」。

張善政說，農委會根本找借口，對外說豐年社經營不善虧損太多，才要請辭他，但真正的原因大家都知道，只因農會總幹事張有澤代表國民黨競選斗南鎮長而已，民進黨說政治力不介入選舉，但「我們看著民進黨的手，就明目張膽地介入選舉」。

離譜的事還有一件，嘉義縣333張選票，差點就被選務人員從印刷廠帶走，這是想幹嘛？！還好現場員警查覺有異，上前檢查後才攔下這些神聖的選票；接著離普的是，檢察官調查2天即火速結案，查無犯意，處分不起訴。

張善政問網友，333張選票有多厚？你看看A4紙一包有多厚，選票還那麼長，就這樣攜出，竟然可以「沒犯意」結案、不起訴。「沒犯意？就是隨便他講的意思了。」

A4紙普通包裝1包是500張，333張相當於1包A4影印紙的3分之2厚度，厚到已引起現場員警察覺異狀而上前檢查，檢察官卻以嫌疑人神色自若為由，沒有犯意而不起訴。

(中時電子報)