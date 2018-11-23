爆女女戀出軌離婚！孟庭葦喊告駁斥「子虛烏有」

孟庭葦（左）在2013年與經紀人張志鵬結束9年婚姻。（資料照片）

友善列印
中時
孟庭葦今委由律師發出聲明。（福茂提供）

孟庭葦21日遭前夫張志鵬旗下藝人張暖雅爆料，指她婚內與小12歲女經紀助理發生多次不正常同性戀性關係，還逼迫張志鵬簽字離婚。孟庭葦所屬豐華唱片昨表示：「這是藝人的家務事，而且一吵再吵很多年了，不想再二度傷害彼此與無辜的小孩，所以就不隨波逐流回應了。」而孟庭葦今晚正式委由律師發出聲明，駁斥張暖雅爆料「子虛烏有」！

律師聲明內容如下：

近日孟庭葦女士向本律師表示，藝人張暖雅小姐在新浪微博及臉書上公然發布造謠訊息，嚴重侮辱、誹謗孟女士，包括指稱孟女士與前夫張先生尚在婚姻狀態內，卻與孟女士的經紀助理劉小姐發生多次不正常同性戀性關係，並以不顧演出開天窗的風險，以不出席公司安排活動的激烈手段，逼迫前夫張先生簽字離婚云云，之後該些造謠訊息並被諸多媒體及用戶轉載、評論，演變成對孟女士之網路暴力行為，不但嚴重影響孟女士的社會形象，擾亂了孟女士之正常生活，同時給其精神上帶來極大痛苦。

孟女士並表示，她與前夫離婚已有數年，私領域的事情，她原本選擇沉默與不回應，只是希望保護家人與朋友，但這些誹謗卻變本加厲，沉默不但不能保護家人，反而讓他們受到更大的傷害，所以她這次將採取嚴正的法律手段，對抗這些製造子虛烏有消息的有心人士。

基於上述事實，本律師發表聲明如下：

1.孟庭葦女士依法享有名譽權，其人格尊嚴受法律保護，本律師嚴厲譴責一切針對孟庭葦女士的網路暴力行徑，同時將依法保護孟庭葦女士的人格權益。

2.孟庭葦女士業已在公證處對張暖雅小姐的歷次誹謗博文及臉書文章做成存證，在此，鄭重警告張暖雅小姐，即刻刪除所有誹謗、侮辱、造謠孟庭葦女士的文章，並承擔賠禮道歉，賠償損失等等侵權法律責任。

3.孟庭葦女士將採取法律途徑追究張暖雅小姐的法律責任。

(中時 )

兩岸文化交流大使盼向李安學習 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。