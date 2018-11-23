爆女女戀出軌離婚！孟庭葦喊告駁斥「子虛烏有」

2018年11月23日 03:21 中時 尤嬿妮

孟庭葦今委由律師發出聲明。（福茂提供）

孟庭葦21日遭前夫張志鵬旗下藝人張暖雅爆料，指她婚內與小12歲女經紀助理發生多次不正常同性戀性關係，還逼迫張志鵬簽字離婚。孟庭葦所屬豐華唱片昨表示：「這是藝人的家務事，而且一吵再吵很多年了，不想再二度傷害彼此與無辜的小孩，所以就不隨波逐流回應了。」而孟庭葦今晚正式委由律師發出聲明，駁斥張暖雅爆料「子虛烏有」！

律師聲明內容如下：

近日孟庭葦女士向本律師表示，藝人張暖雅小姐在新浪微博及臉書上公然發布造謠訊息，嚴重侮辱、誹謗孟女士，包括指稱孟女士與前夫張先生尚在婚姻狀態內，卻與孟女士的經紀助理劉小姐發生多次不正常同性戀性關係，並以不顧演出開天窗的風險，以不出席公司安排活動的激烈手段，逼迫前夫張先生簽字離婚云云，之後該些造謠訊息並被諸多媒體及用戶轉載、評論，演變成對孟女士之網路暴力行為，不但嚴重影響孟女士的社會形象，擾亂了孟女士之正常生活，同時給其精神上帶來極大痛苦。

孟女士並表示，她與前夫離婚已有數年，私領域的事情，她原本選擇沉默與不回應，只是希望保護家人與朋友，但這些誹謗卻變本加厲，沉默不但不能保護家人，反而讓他們受到更大的傷害，所以她這次將採取嚴正的法律手段，對抗這些製造子虛烏有消息的有心人士。

基於上述事實，本律師發表聲明如下：

1.孟庭葦女士依法享有名譽權，其人格尊嚴受法律保護，本律師嚴厲譴責一切針對孟庭葦女士的網路暴力行徑，同時將依法保護孟庭葦女士的人格權益。

2.孟庭葦女士業已在公證處對張暖雅小姐的歷次誹謗博文及臉書文章做成存證，在此，鄭重警告張暖雅小姐，即刻刪除所有誹謗、侮辱、造謠孟庭葦女士的文章，並承擔賠禮道歉，賠償損失等等侵權法律責任。

3.孟庭葦女士將採取法律途徑追究張暖雅小姐的法律責任。

(中時 )