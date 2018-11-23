11／23三大報頭版要聞

2018年11月23日 07:25 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

柯P哭了！藍綠支持者歸隊，讓尋求連任的台北市長柯文哲腹背受敵，昨天二度直呼「選情真的很告急」，3位蔡政府國策顧問挺身而出支持，讓柯哽咽說：「大家願意出席支持，讓我覺得感激涕零！」；高雄韓國瑜面對選情看漲，維持一貫歡樂舉辦選前之夜，由老中青三代歌手與市民同樂，象徵高雄市人口數的277位禿頭現身，與韓用頂上之光照亮高雄。

編者按：明天就是九合一選舉投開票決戰日，本報特在選前一天，推出全台縣市長激戰區專題，深入淺出剖析各陣營交鋒攻防重點，與膠著縣市百里侯選情，俾益讀者掌握本次大選勝負關鍵。

高雄市長選舉結果明天揭曉，藍綠陣營都宣稱會贏得最後勝利，民進黨說會以數萬票差距險勝，守住高雄價值；國民黨則認為，只要沒奧步，最終將贏得勝利，翻轉高雄。

新竹縣長選戰三強鼎立，打得難分難解，從地價稅打到宗教、靠爸等話題，白米事件更讓三方陣營大打混仗，讓人霧裡看花。原本聲勢看好的民國黨徐欣瑩身陷其中，至今難脫困，國民黨楊文科急起直追，民進黨鄭朝方也趁勢追擊。年輕的中間選民最後認同誰，將是勝負關鍵。

◎旺報

兩岸牌，不只有政治，還有經濟、民生、歷史、文化等議題，在政治面，綠營渲染恐中悲情牌效應遞減中；但在經濟面，「韓流」旋風卻能打中人心。即便陸方在選前低調克制，但台灣經濟倚重大陸是不爭的事實，民眾對政治面向的兩岸牌或許感到無奈又遙遠，但對民生經濟的兩岸牌則深切有感，所謂大陸「干預選舉」說，原來並非侵略的外力介入，而是種結構性的存在。

四年一度台灣政治版圖重組的九合一大選明日見分曉，本次高雄市長一役無疑是最大焦點。學者認為「韓國瑜現象」其實主要是打「兩岸牌」；「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」就是要將貨賣去大陸，讓陸客來高雄觀光，這對於夜市小商販、觀光和飯店等極度有感。畢竟台灣40%出口在大陸。而只要民進黨「中敗」，即高雄和台中輸掉一都，黨主席料將負責，必衝擊蔡英文總統下一屆提名，攸關民進黨內權力重組。

投票日倒數，由於多地選情激烈，民進黨祕書長洪耀福22日被問到，若民進黨席次減少，蔡總統是否請辭黨主席以示負責、有無底線？洪稱「總統是勇於負責的人，大家都很清楚她的個性，不用在這裡承諾」簡單帶過；國民黨主席吳敦義也因為先前對總統府祕書長陳菊的「母豬說」挨批該下台，選後藍、綠高層恐將出現高層黨內大洗牌。

12月1日習川會前，美國再釋善意。被大陸視為不受歡迎人物、對大陸多所批評的白宮國家貿易委員會主委納瓦羅，已被排除在坐上談判桌的美國團隊名單。

◎工商時報

手機門號即將可做為個人身份的認證工具！金管會、NCC將於下周三（28日）宣布，開放國內2,800多萬手機門號的Mobile ID（行動識別碼） ，可作為虛擬通路的實名制認證。換言之，網際網路上任何金融開戶、交易、轉帳、購物等行為，只要是需要核對個人身份，以後都只需要輸入行動電話門號，就可以完成查核及認證個人身份。

「習川會」預計於12月1日在阿根廷G20峰會後登場，但是在此之前，中國國務院副總理劉鶴25日訪問德國，中國國家主席習近平28日也將訪問西班牙。分析推測，習、劉特意提前赴歐，被認為有意在「習川會」前，爭取時間以「聯歐制美」。

日本的消費稅率2019年10月起將從現行8％調升至10％。日本政府為減緩增稅對經濟的衝擊，擬挹注逾2兆日圓（約台幣5,536億元）實施8項對策，包括針對低收入戶發行超值商品券，用信用卡購物可享折扣回饋等。

日前台經院公布經濟預測，估明年經濟成長為2.2％，並認為依照全球貿易戰升溫的態勢研判，還有下修的壓力，恐怕將陷入保二的防衛戰，不料消息經媒體報導後，府院高層即指示主計總處、國發會於當日傍晚發布回應稿。

(中時電子報)