小三「終身不孕」 人夫開3000萬支票補償結局超展開

2018年11月23日 08:08 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

新北市已婚黃姓男子與郭姓女子發生婚外情，黃男指控郭女前年對他謊稱終身不孕，騙他簽下3張各1000萬的支票「補償」，沒想到郭女事後又懷孕，還兌現1000萬元，黃男驚覺被騙，怒告郭女詐欺、行使偽造有價證券等罪。

綜合媒體報導，黃男4年前認識郭姓女子並與她交往，2016年郭女懷孕卻因子宮外孕流產，之後郭女拿出診斷證明宣稱終身不孕，跟黃男討3000萬元當日後生活保障。黃男心疼郭女患有憂鬱症，又歷經流產、不孕創傷，開立3張1000萬元支票補償。

沒想到郭女去年6月再度懷孕，但因胎死腹中再度進行手術流產，今年初銀行通知黃男一張支票已被郭女兌領，黃男認為被騙，提告郭女。

郭女否認對黃男謊稱「終身不孕」，反控黃男背著她偷偷上酒店，因此提出分手，黃男為了挽回感情，前年10月簽下承諾書保證不再花心，並開立3張支票，之後發現郭男又拈花惹草才到銀行兌現支票。

檢方認為，診斷證明書沒記載終身不能受孕，而黃男曾陪郭女回診，卻沒有向醫師確認病況，另外黃男承諾書寫下、「如再有任何疑似出軌行為，同意郭女執行本票」，得知郭女兌現支票後傳訊給她：「我欠你」、「妳沒有錯」，加上黃男坦承與郭女陷入熱戀，希望對方為他生小孩才開支票，檢方認為郭女罪嫌不足，予以不起訴。

(中時電子報)