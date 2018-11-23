酒糟飼羊 山內川羊肉爐肉嫩湯鮮

採訪「山內川」羊肉爐當天，巧遇前來聚餐的前台南市警局長陳子敬（右），他也大方與老闆王榮燦（中）合影，並強力推薦。（劉秀芬攝）

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「山內川」羊肉爐混搭帶皮羊肉、帶骨羊肉，湯底以大骨熬成，加了薑絲、枸杞提味更鮮甜。（劉秀芬攝）
「山內川」老闆王榮燦特別推薦烤羊肉，通常沒預約還吃不到。（劉秀芬攝）
「山內川」的羊舍就在附近稻田中央。（劉秀芬攝）
「山內川」位於官田烏山頭交流道旁的稻田中間，內有冷氣，停車場寬敞。（劉秀芬攝）

說起官田區的「山內川」羊肉爐，許多網友都稱之為隱藏版美味，因為這家店就開在高速公路下烏山頭交流道旁的稻田中間，但這可是識貨老饕的進補首選，連前台南市警局長陳子敬都是老主顧。

位於官田區二鎮里的「山內川」，老闆王榮燦外號阿川，早年從事羊隻飼養、買賣，後來索性在自家地上開起涮羊肉店，羊舍就在附近稻田中央。店裡用的羊肉都是他自己養的努比亞羊，除了苜蓿粒、特別餵食高粱酒糟，肉質軟嫩又沒羊騷味。開店十幾年很多客人都變成老主顧，而且大家吃好鬥相報，客人越來越多。

王榮燦說，經濟不景氣，店裡就他跟太太一起打拚，一早就要起來準備熬湯。有別於加中藥的羊肉爐，他們的羊肉爐以羊大骨與帶骨羊肉熬煮，清爽不油膩，是喜歡喝原味羊肉湯饕客首選，搭配涮羊肉，味道更鮮美。

除了涮羊肉，老闆特別推薦烤羊肉，通常沒預約還吃不到，因為一隻羊只能做4分，都被熟客搶走了。老闆也十分誠實坦言說，羊肉爐湯底真材實料成本不低，如果人數多，建議點多人份大鍋，以免喝得不盡興。

店裡老主顧說，「山內川」羊肉新鮮沒騷味，除了必點的三層肉，羊肉品項豐富，羊佛、羊腰、羊肝、羊舌、羊筋、羊雜、羊皮統統有，單點的炒羊肉、涼拌羊肚，一上桌就搶光，帶朋友來吃有面子。

店名：山內川羊肉爐（現宰羊肉涮涮鍋）

地址：台南市官田區二鎮里角秀8號之9

電話：06-6992901／0932886080

營業時間：上午10:00至晚上21:00

公休日：無

價格：羊肉爐300元

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