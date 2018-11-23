高雄》韓國瑜深夜直播談心 粉絲送這幅畫讓他大喊感動！

2018年11月23日 08:43 中時電子報 李俊毅 、 黃鈺潔 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜直播。(圖／截自韓國瑜臉書直播畫面)

高雄市長候選人韓國瑜與支持者贈送的油畫合影。(圖／截自韓國瑜臉書直播畫面)

2018九合一選舉倒數僅1天，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨(22日)晚間在自己臉書直播，他一開始先拿出競選回憶照片，有與館長的合照，覺得館長是識貨的，還送來6對花環打氣，小編告知館長也在觀看直播，還俏皮地向他打招呼。回憶起跟館長見面，兩人雖然性格不同，但彼此交換意見後很有收穫，後來館長也認同了他很多理念，讓他很感激。

韓國瑜強調君子不能忘本，感謝小編幫他畫了一個「高麗菜」。他又拿出一張他洗頭的照片，自我解嘲說，很少人看到禿頭洗頭髮，那一次的直播又創下另一次高潮。

韓國瑜說，他難以想像高雄下一場雨就有5000個洞，因為這根本不是下雨造成的，他能感受到高雄人民渴望改變的心情，「簡而言之就是有更好的生活品質，過上更好的生活」。

話鋒一轉，並透露他很驚訝昨晚在三民區掃街竟意外地多人，沿途受到熱情支持者打招呼，韓國瑜說，他昨向隨行警方詢問宣傳戰車後面跟著多少台車？警方表示有一、兩千輛車，他自嘲車隊已經綿延成「民主貪食蛇」。

隨後，韓國瑜拿出支持者的來信與禮物，有和尚送的佛珠、七年級生親手做的小公仔、還有衣服，小靴子吊飾，還有相當用心的支持者送了一副藏頭墨寶、及親手繪製的「韓國瑜油畫」，還有一百位熱血支持者送上「百工百業要改變」照片合框，韓總也對著鏡頭一封封念出內容，隔空向韓粉表達感謝。

直播的最後，韓國瑜讓三位神秘嘉賓入鏡，讓看直播的觀眾好驚喜，三位分別是韓國瑜大女兒韓冰、人氣美編王律涵、網路小編許右萱，小編入鏡後韓國瑜瞬間化身為「韓爸爸」，向剛入職場的年輕人闡述人生經驗。直播半小時後，線上觀看人數來近7萬人，截至出稿時間，已累積百萬觀看人數，7萬多則留言，13萬人按讚。

韓國瑜也預告，23日選前之夜，將會在夢時代旁廣場舉辦選前造勢晚會，歡迎高雄市民及支持者們前來共襄盛舉。

時間：11/23（五）18:30開始

地點：高雄市夢時代旁台糖物流園區廣場（前鎮區中華五路825號旁）

捷運：凱旋站3號出口步行10分鐘左右

對此，觀看直播的網友們也說，「一定要改變、不要再讓我們高雄貧窮⋯不要再有氣爆、不要再有5000個坑洞、不要再有負債」、「昨天是我40歲生日，生日願望是~韓國瑜當選」、「其實我是高雄鳳山人，現在德國柏林工業大學修碩士，我想回高雄工作因為我快畢業了。讓我回家希望韓總加油喔」、「韓總加油！」、「韓國瑜一定贏！」、「韓總辛苦了」。

(中時電子報)