全年最優惠 六福參展ITF房價下殺17折

2018年11月23日 09:14 工商 姚舜

觀光旅遊業年度最大盛事「ITF台北國際旅展今（23)登場，六福旅遊集團旗下五大品牌，包含關西六福莊、六福客棧、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店、六福村主題遊樂園，也於本次旅展祭出前所未有的獨家優惠，並於旅展現場推出住房升等加碼及萬元滿額抽、好禮大放送的好康活動，最大獎包括市值13,860的台北六福萬怡酒店卓越客房雙人住宿券。

六福旅遊集團祭出的「全年最優惠」內容包括：

l、關西六福莊萬元有找！現場加碼升等樓中樓，最低每人3,000元不到。

2.五星敘日Buffet最低每人513元，六福客棧最低每人467元。

3.住房最低下殺17折！六福萬怡現場升等豪華套房只要8888元。

4.玩越多省越多，家庭護照暢遊六福村每人每月不到百元玩整年。

本次ITF台北國際旅展，六福旅遊集團推出多項優惠，包含歷年最熱賣的關西六福莊，祭出全年最低折扣，「六福莊三人動物體驗超值住房專案NT$8,888」，現場推出房型加碼，直接升等肯亞藍天的樓中樓房型，相當於市價48折，最低每人3,000元有找，馬上擁有與動物同眠的獨特體驗，六福村兩日無限制進出暢遊門票，以及跟著導覽人員搭乘小巴參加六福莊經典館外導覽活動「草原歷險」，享受與猛獸及草食區動物同行的精采動物故事體驗。

另外於今年10月首度推出的全台獨家~全新動物照養課程「長頸鹿/犀牛小小保育員」親近體驗活動，將於本次旅展祭出56折，現省20,000元的超殺優惠。凡購入「六福莊鑽石保育員 三天兩夜公益升等專案NT$26,999」，房價一成將捐獻給莊福基金會持續發展環境教育相關活動，且因應莊友們熱情響應公益，六福莊加碼升等此專案可入住全館最高等級的鑽石套房兩晚，提供早晚餐與六福村兩日無限制進出暢遊門票，還能跟館內動物明星~狐猴、羊駝、象龜等動物做近距離互動接觸。最重要的，體驗全台獨一無二的限量活動~擔任長頸鹿保育員或白犀牛保育員的角色，親身參與寓教於樂的動物照養課程。

位於台北四鐵共構、交通最為便捷的五星級酒店，台北六福萬怡酒店也於本次展場祭出現場房型升等的優惠，「台北六福萬怡酒店悠遊萬怡住房專案8,888元」現場直接升等24坪豪華套房，相當於17折，是本次六福住宿最低折扣！可享有敘日 全日餐廳早餐2客、行政樓層設施與台北捷運One day-pass一日票每房2份。

每年民眾必搶的自助餐券，「台北六福萬怡酒店敘日下午茶&大廳酒吧雙享券」現場推出買20張送1張，售價10,780，每人只要513元。而「六福客棧福園平日自助餐券」也同步推出買20張送1張，售價9,800，每人只要467元，絕對是公司尾牙春酒或家庭聚餐首選。

六福村首推「家庭四季無限玩樂護照3,999」，是全家玩樂不容錯過的最佳選項，最低折扣31折，四人每月只要333元/次，平均一個人一個月花不到百元，玩越多省越多。

除此之外，六福攤位還有滿額好禮大方送，每日限量100名，只要買滿NT$10,000，就可參加好運抽抽轉樂活動，可再抽驚喜好禮，最大獎包括市值NT$13,860的台北六福萬怡酒店卓越客房雙人住宿券。

(工商 )