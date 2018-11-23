好市多黑五驚喜優惠曝光 三星82吋電視大砍4萬元

圖為好市多北投店排隊人潮。(擷圖自Costco好市多 商品經驗老實說)

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中時電子報
/綜合報導
三星82吋4K連網電視，原價17萬9999元，現折4萬元。(擷圖自Costco好市多 商品經驗老實說)
4K智慧連網顯示器原價17,499，折價3,500。(擷圖自(擷圖自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多3天黑色購物節首日開跑，全台13家分店同步提早8點開門營業，這次受天候不佳及選舉前一天影響，不若去年人潮洶湧。以北北基為例，早上下起大雨，北部分店並不擁擠。不過，想搶貨的民眾仍衝來好市多，有人天未亮就來卡位，目標多鎖定最有感的3C產品。另外，賣場優惠品也有驚喜新亮點，5台兩黃金條塊現買現省4600元。

據現場傳回消息，因為3C產品單價較高，相對降價幅度比較明顯。現在曝光的優惠品，三星82吋4K連網電視，原價17萬9999元，現折4萬元變成13萬9999元；還有4K智慧連網顯示器原價17,499，折價3,500，售價13,999元；PHILIPS auto espresso 全自動義式咖啡機16,899，則折價3,000，售價13,899元；BOSE SOLO TV SPEAKER 單件侙藍牙劇院組原價8,999元，現賣6,999元；德國科技濾水壺3.5公升附3入濾心原價1399元，折扣420，現賣979元。

另外，現場還有新亮點，竟然黃金、鑽石也有折扣。24K王鼎999.9黃金條塊 187.5g(5台兩)，一個原價231,599，折扣4600，現賣226,999，每卡限購一個；1.0克拉原形鑽石戒指18K 白K金：原價19萬9999，特價18萬5999元，減1萬4千元；鑽石項鍊18K 黃K金原價6萬7499元，特價6萬2799元，減4千700元。

(中時電子報)

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