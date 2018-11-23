搶耶誕商機 寒舍艾麗義式餐廳推平安夜BUFFET

2018年11月23日 09:11 工商 姚舜

寒舍艾麗【繽紛耶誕禮讚】首度邀請拉縴人經典歌手於現場演唱。（圖／寒舍艾麗酒店）

搶攻耶誕餐飲商機，原本為Semi-Buffet自半助餐廳的台北寒舍艾麗酒店「La Farfalla義式餐廳」將於12月24日平安夜晚上變身為全自助廳，並推出〈繽紛耶誕禮讚〉平安夜饗宴，每位客人1,980+10%，各式豐盛海陸美味以全自助用餐形式端上耶誕餐桌，讓客人吃好吃巧亦能吃到飽。

La Farfalla平安夜饗宴buffet菜式內容包括：嚴選來自美國蛇河農場，遵循日本和牛孕育方式，肉質鮮甜軟嫩的「爐烤美國極黑和牛肋眼牛排」、美味多汁「爐烤火雞」、軟嫩吮指「BBQ香烤豬肋排」、甘甜鮮美「魚子干貝沙拉佐阿根廷醬」、清爽誘人「燻鴨胸蘆筍起司沙拉」及精選七款新鮮漁獲以現烤方式呈現義大利傳統耶誕料理「七魚拼盤」，歡慶團圓豐收的感恩與喜悅。

甜點融入可愛夢幻耶誕形象，悉心打造「聖誕帽杏桃百香乳酪慕斯」、「青蘋果聖誕樹雪凍」、「聖誕麋鹿焦糖威廉洋梨慕斯」等一系列繽紛應景限定甜點，為溫馨耶誕夜劃下完美句點。

除此，La Farfalla義式餐廳今年更首度邀請知名人聲樂團「拉縴人經典歌手」現場演唱耶誕幸福樂曲，輕柔嗓音將為冬令捎來一抹暖心甜蜜。令人滿懷期待的交換禮物，活動當晚消費滿NT$8,000即可獲得「艾麗5周年小房子及德國施德樓油蠟筆」乙組，自由揮灑想像空間，彩繪專屬自己的繽紛小屋（限量50組，消費恕不累計）。

(工商 )