高雄》韓國瑜選前之夜「通關密語不是禿頭」？竟是這樣物品..

國民黨高雄市長候選人韓國瑜陣營，17日晚上在鳳山自辦造勢晚會，現場人數突破12萬人。圖為空拍現場。（李俊毅攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

2018九合一選舉倒數最後一天，今晚選前之夜，想必各候選人都盡力做最後衝刺，對此，國民黨高雄市長候選人韓國瑜也將和對手民進黨候選人陳其邁拚場，都想努力吸引更多選民支持和認同。

韓國瑜22日晚在臉書表示，23日的選前之夜為了表示翻轉高雄的決心，團隊將發給參加者市旗，全文如下：

韓國瑜要支持者選前之夜 揮舞高雄市市旗。(圖／取自高雄市府全球資訊網)

前幾次的造勢大會，國旗旗海飄揚的畫面深深感動著無數人，這一次為了進一步展現翻轉高雄的決心，我與團隊預計在選前之夜，發送高雄市旗給支持群眾作為「通關密語」，再一次一起歡度一個愉快的夜晚。

自我來到高雄之初，這裡就是一個熱情、包容的移民城市，所以我堅持不打悲情牌、不走藍綠對決，而是走希望與歡樂路線。

就如同上週鳳山營造一個嘉年華的氛圍，這一次我們也將帶來老中少皆宜的歡樂活動，並將這個舞台還給我們的市民，畢竟民主應該是由人民作主，讓我們的鄉親回到應該有的主角位置。

今晚選前之夜，就讓我們堅定的揮舞著市旗，在民歌樂聲中緬懷、感恩過去，迎接一個由市民們選擇、打造的高雄新時代！

時間：11/23（五）19:00

地點：高雄市夢時代旁台糖物流園區廣場（前鎮區中華五路825號旁）

捷運：凱旋站3號出口步行10分鐘左右

(中時電子報)

文章來源：韓國瑜臉書

看過來！2018六都市長「選前之夜」大拚場
高雄》韓國瑜深夜直播談心 粉絲送這幅畫讓他大喊感動！
高雄》韓國瑜深夜直播談心 粉絲… 高雄》韓冰客串DJ 點播一曲「紅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。