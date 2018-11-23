高雄》韓國瑜選前之夜「通關密語不是禿頭」？竟是這樣物品..

2018年11月23日 09:13 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一選舉倒數最後一天，今晚選前之夜，想必各候選人都盡力做最後衝刺，對此，國民黨高雄市長候選人韓國瑜也將和對手民進黨候選人陳其邁拚場，都想努力吸引更多選民支持和認同。

韓國瑜22日晚在臉書表示，23日的選前之夜為了表示翻轉高雄的決心，團隊將發給參加者市旗，全文如下：

韓國瑜要支持者選前之夜 揮舞高雄市市旗。(圖／取自高雄市府全球資訊網)

前幾次的造勢大會，國旗旗海飄揚的畫面深深感動著無數人，這一次為了進一步展現翻轉高雄的決心，我與團隊預計在選前之夜，發送高雄市旗給支持群眾作為「通關密語」，再一次一起歡度一個愉快的夜晚。

自我來到高雄之初，這裡就是一個熱情、包容的移民城市，所以我堅持不打悲情牌、不走藍綠對決，而是走希望與歡樂路線。

就如同上週鳳山營造一個嘉年華的氛圍，這一次我們也將帶來老中少皆宜的歡樂活動，並將這個舞台還給我們的市民，畢竟民主應該是由人民作主，讓我們的鄉親回到應該有的主角位置。

今晚選前之夜，就讓我們堅定的揮舞著市旗，在民歌樂聲中緬懷、感恩過去，迎接一個由市民們選擇、打造的高雄新時代！

時間：11/23（五）19:00

地點：高雄市夢時代旁台糖物流園區廣場（前鎮區中華五路825號旁）

捷運：凱旋站3號出口步行10分鐘左右

(中時電子報)