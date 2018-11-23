NBA》密友爆料：詹皇未來必買騎士隊

2018年11月23日 09:14 中時電子報 黃及人

Just a Kid from Akron 👑🏠 pic.twitter.com/mzWQI3ujH3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018年11月22日

才剛領軍湖人回到克里夫蘭修理老東家騎士的「小皇帝」詹姆斯，23日遭到好友兼商業夥伴的馬弗利克卡特公開爆料，就算兩度離開騎士，詹皇仍對這支家鄉球隊充滿濃濃愛意，未來只要一有機會，詹皇必定會買下騎士隊！

卡特一開始先被問到，騎士是否該替詹姆斯建立紀念銅像，「詹皇目前只是專心打球，並未考慮到這些事情。」接著詢問詹皇是否有意賣下騎士，卡特語帶肯定表示，「如果這支球隊掛牌出售，那麼詹皇絕對有興趣賣下它的。」

畢竟詹姆斯跟騎士老闆吉伯特之間關係相當微妙，詹皇首次出走跳槽熱火，吉伯特曾公開怒批他是叛徒，就算詹皇重返騎士，且幫騎士贏下隊史首座總冠軍，兩人仍因政治立場不同(吉伯特力挺川普)，雙方關係並未真正修復過。

如今詹姆斯商業夥伴嗆聲未來必買騎士，聽在吉伯特耳裡相信不太好受，不過始終努力追上喬丹腳步的詹皇，想跟喬丹一樣成為NBA球隊老闆，早就算是公開的秘密，其實不僅是詹皇，就連勇士球星杜蘭特也曾說出同樣想法。

(中時電子報)