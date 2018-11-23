六都決戰在明天 當選門檻預估看這裡

明天就要投票了，六都選情緊繃，選民各自力挺自己心目中的最佳市長人選。(報系資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

2018年九合一選舉明天就要投票了。4年前，民進黨在六都之中奪下5席，今年九合一對中央執政飽受抨擊的民進黨而言，是一場嚴酷的「期中考」，國民黨能否絕地大反攻拿下更多席次？各方都在看。本屆六都市長選舉選情緊繃，各候選人必須拿下多少票才能當選？藍綠雙方候選人各自的估算如下～

台北市上屆投票率70.46%，投票人數153萬。無黨籍柯文哲囊括85萬3983票、得票率57.16%高票當選，今年北市有效選舉人票216萬，柯文哲陣營估算必須拿下75萬票才能穩保當選；丁守中陣營盼可拿到70萬票，姚文智陣營則未估得票當選門檻。

新北市上屆投票人數194萬，投票率61.65%，國民黨朱立倫以95.9萬票險勝民進黨游錫堃的93.4萬票。今年新北市有效選舉人票326萬，民進黨蘇貞昌陣營預估當選門檻為105萬，國民黨侯友宜則預估可以贏對手15萬票，亦即可望拿下120萬順利當選。

桃園市上屆投票人數156萬、投票率62.73%，民進黨鄭文燦以49.2萬票、51%得票率擊敗國民黨吳志揚。今年桃園有效選舉人票173萬，國民黨陳學聖預估拿下56萬票即可當選，民進黨現任市長鄭文燦則未預估得票數。

台中市上屆投票率71.93、投票人數209萬，民進黨林佳龍以84.7萬票擊敗國民黨胡志強。今年台中市有效選舉人票221萬，林佳龍陣營預估要拿下77萬票才能順利連任，國民黨盧秀燕陣營則預估要取得75萬票才能擊敗對手。

台南市上屆投票率65.88%、投票人數150萬，民進黨賴清德以71.1票、72.90%的得票率擊敗國民黨黃秀霜當選。今年台南市有效選舉人票154萬，藍綠雙方都沒有估算當選門檻。

高雄市上屆投票率66.44%、投票人數223萬，民進黨陳菊以99.3票、68.09%得票率大勝代表國民黨出征的楊秋興的45票(得票率30.89%)。今年高雄市有效選舉人票228萬，國民黨韓國瑜和民進黨陳其邁都預估要跨過80萬票的門檻才能確保當選。

(中時電子報)

高雄》韓冰客串DJ 點播一曲「紅… 丁守中力推動物保護 倡設置動保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。