六都決戰在明天 當選門檻預估看這裡

2018年11月23日 09:35 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

2018年九合一選舉明天就要投票了。4年前，民進黨在六都之中奪下5席，今年九合一對中央執政飽受抨擊的民進黨而言，是一場嚴酷的「期中考」，國民黨能否絕地大反攻拿下更多席次？各方都在看。本屆六都市長選舉選情緊繃，各候選人必須拿下多少票才能當選？藍綠雙方候選人各自的估算如下～

台北市上屆投票率70.46%，投票人數153萬。無黨籍柯文哲囊括85萬3983票、得票率57.16%高票當選，今年北市有效選舉人票216萬，柯文哲陣營估算必須拿下75萬票才能穩保當選；丁守中陣營盼可拿到70萬票，姚文智陣營則未估得票當選門檻。

新北市上屆投票人數194萬，投票率61.65%，國民黨朱立倫以95.9萬票險勝民進黨游錫堃的93.4萬票。今年新北市有效選舉人票326萬，民進黨蘇貞昌陣營預估當選門檻為105萬，國民黨侯友宜則預估可以贏對手15萬票，亦即可望拿下120萬順利當選。

桃園市上屆投票人數156萬、投票率62.73%，民進黨鄭文燦以49.2萬票、51%得票率擊敗國民黨吳志揚。今年桃園有效選舉人票173萬，國民黨陳學聖預估拿下56萬票即可當選，民進黨現任市長鄭文燦則未預估得票數。

台中市上屆投票率71.93、投票人數209萬，民進黨林佳龍以84.7萬票擊敗國民黨胡志強。今年台中市有效選舉人票221萬，林佳龍陣營預估要拿下77萬票才能順利連任，國民黨盧秀燕陣營則預估要取得75萬票才能擊敗對手。

台南市上屆投票率65.88%、投票人數150萬，民進黨賴清德以71.1票、72.90%的得票率擊敗國民黨黃秀霜當選。今年台南市有效選舉人票154萬，藍綠雙方都沒有估算當選門檻。

高雄市上屆投票率66.44%、投票人數223萬，民進黨陳菊以99.3票、68.09%得票率大勝代表國民黨出征的楊秋興的45票(得票率30.89%)。今年高雄市有效選舉人票228萬，國民黨韓國瑜和民進黨陳其邁都預估要跨過80萬票的門檻才能確保當選。

(中時電子報)