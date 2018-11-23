學姐、韓冰、高嘉瑜大PK 網友狂喊她最正…

2018年11月23日 09:41 中時電子報 黃眉青/綜合報導

韓冰代父出征夜市 魅力席捲人潮灌爆

選舉進入最後催票時刻！不僅候選人選情激烈，各個外型亮麗的美女候選人及正妹助選員也備受關注。有網友列出台北市長柯文哲團隊「學姐」黃靜瑩、台北市議員高嘉瑜、高雄市長候選人韓國瑜女兒韓冰大PK，各有支持者擁護。

選舉話題夯，網友在臉書社團《爆廢公社》貼出學姐黃靜瑩、高嘉瑜及韓冰照片，問這三名正妹候選人及助選員要選誰？「學姐」黃靜瑩先前上《木曜4超玩》，因為氣質知性的亮眼外型瞬間爆紅，支持學姐的一派吶喊「學姐永遠是我的菜啊」、「學姐啊啊啊啊啊」、「給我學姐其餘免談」、「我只喜歡學姐一個」、「當然學姐，論氣質文青 其他人比不上」、「只有學姊，這個世界才會變的美好」。

不過其他兩名美女人氣也不遑多讓，台北市議員高嘉瑜擁有凍齡外表，看不出今年已經是38歲輕熟女，日前在姚文智造勢大會上擺出生動表情讓網友直呼可愛，網友挺她「支持嘉瑜女神」、「當然是高嘉瑜」、「高嘉瑜+1」、「嘉瑜綁公主頭，我真的不行了」、「先說我挺藍營的 可是高嘉瑜好可愛」

另外韓國瑜女兒韓冰擁有167公分高挑身材，外型亮麗談吐穩健，投入高雄選戰當幕僚，魅力不輸父親韓國瑜，支持者狂喊「當然韓冰」、「韓冰霸權」、「韓冰，越看越覺得她很漂亮，尤其她的笑容好正」、「韓冰！顏值高度都有」、「韓國瑜要加油，我想看到四年韓冰」。

由於三名美女勢均力敵，大批網友陷入選擇障礙，攤手表示「我全都要」、「投學姊主人、當韓冰主人、讓高嘉瑜當主人」，更有人總結出三位美女特點，「學姐個性非常有主見；韓冰非常有氣質禮貌，笑起來真古錐，嘴唇好性感，尤物等級；高嘉瑜古怪精靈調皮可愛，很有長輩緣。」，討論非常熱烈。

(中時電子報)