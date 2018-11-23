丁守中力推動物保護 倡設置動保警察

丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

國民黨臺北市長候選人丁守中表示，未來將積極推動動保工作，讓台北成為一座對動物友善、對生命包容的城市。他也重申，當選後將推動設置「動保警察」。也會提升動保之家收容條件，並持續推動校園犬貓TNVR。

他强調，台北做為台灣首善之都，動保作為落後實在是件丟臉的事。進步城市應該包容且尊重同一個空間的不同生命。都市裡的遊盪動物更不應以不人道的撲殺作為管制手段。

丁守中今天對媒體表示，最近有非常非常多朋友提醒，未來台北市必須更關注動保工作，因為有太多讓人無言的動保事件發生。虐待案件居高不下，每月平均20件；必須有更多熱心的人出來為動物們發聲。

他說，當選市長後，由於專業團體多評估包含收容環境、多元領養、動物福利、動保教育等措施都必須加強，因此會擴充動保之家員額、提昇動保之家收容條件。也會提供補助，鼓勵設置中途收容機構。

他也表示，會持續推動校園犬、貓，在校園內落實動保教育。

丁守中長期關注動保議題，推動動保法與國際接軌，更曾獲得國會動物保護貢獻獎。丁辦表示，他過去也曾推動全面禁用補獸鋏。動物養殖場源頭管理。促成農委會成立《動物保護委員會》。立法終止十二夜。動物虐待列入刑法事件等措施。

(中時電子報)

六都決戰在明天 當選門檻預估看… 台北》蔡壁如LINE操作棄保？丁守…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。