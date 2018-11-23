丁守中力推動物保護 倡設置動保警察

2018年11月23日 09:41 中時電子報 綜合報導

國民黨臺北市長候選人丁守中表示，未來將積極推動動保工作，讓台北成為一座對動物友善、對生命包容的城市。他也重申，當選後將推動設置「動保警察」。也會提升動保之家收容條件，並持續推動校園犬貓TNVR。

他强調，台北做為台灣首善之都，動保作為落後實在是件丟臉的事。進步城市應該包容且尊重同一個空間的不同生命。都市裡的遊盪動物更不應以不人道的撲殺作為管制手段。

丁守中今天對媒體表示，最近有非常非常多朋友提醒，未來台北市必須更關注動保工作，因為有太多讓人無言的動保事件發生。虐待案件居高不下，每月平均20件；必須有更多熱心的人出來為動物們發聲。

他說，當選市長後，由於專業團體多評估包含收容環境、多元領養、動物福利、動保教育等措施都必須加強，因此會擴充動保之家員額、提昇動保之家收容條件。也會提供補助，鼓勵設置中途收容機構。

他也表示，會持續推動校園犬、貓，在校園內落實動保教育。

丁守中長期關注動保議題，推動動保法與國際接軌，更曾獲得國會動物保護貢獻獎。丁辦表示，他過去也曾推動全面禁用補獸鋏。動物養殖場源頭管理。促成農委會成立《動物保護委員會》。立法終止十二夜。動物虐待列入刑法事件等措施。

(中時電子報)