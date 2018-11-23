雲林》雲林縣選舉公民數56萬5078人 斗六市8萬6419人最高

107年雲林縣公職人員選舉公民數統計表。（翻攝自雲林縣選委會網頁）

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九合一地方公職人員合併公投案投票24日將舉行，雲林縣縣長選舉公民數56萬5078人，男29萬2462人、女27萬2616人。全縣滿20歲公民以斗六市8萬6419人最多，最少的是褒忠鄉1萬1070人。

2018年公職選舉，雲林縣將選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鄉鎮市民代表、村里長等五種，全縣20鄉鎮市公民數前六名為斗六、虎尾、斗南、西螺、麥寮、北港。

各鄉鎮縣長選舉公民數為：斗六8萬6419人、斗南3萬6872人、虎尾5萬5983人、西螺3萬6753人、土庫2萬3590人、北港3萬2901、古坑2萬6646人、大埤1萬5991人、莿桐2萬3785人、林內1萬5064人、二崙2萬2619人、崙背2萬0376人、麥寮3萬5496人、東勢1萬2900人、褒忠1萬1070人、台西2萬0561人、元長2萬2220人、四湖2萬0421人、口湖2萬3535人、水林2萬1876人。

雲林縣六個選區縣議員選舉公民數分別是第一選區（斗六、莿桐、林內）12萬5146人、第二選區（斗南、古坑、大埤）7萬9444人、第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）11萬2754人、第四選區（西螺、二崙、崙背）7萬9703人、第五選區（臺西、麥寮、四湖、東勢）8萬9330人、第六選區（北港、水林、口湖）7萬8293人。

(中時 )

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