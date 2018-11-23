珍珠港事件在世最久美軍倖存者過世 享嵩壽106歲

珍珠港事件在世最久的美軍倖存者查維斯

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中時電子報

珍珠港事件在世最久的美軍倖存者查維斯（Ray Chavez）21日辭世，享壽106歲。美國白宮22日在推特發表聲明：「我們對查維斯的辭世深感哀傷。很榮幸今年稍早在白宮接待他。芮伊（查維斯），感謝你報效我們偉大的國家！」

生前住在加州波威的查維斯，近年來在全國參與各項二戰紀念活動，名聲廣為人知。今年5月他前往華盛頓，在陣亡將士紀念日活動中接受川普表揚。查維斯家屬表示，他能為國家效力，與許多英雄並肩作戰，深感榮耀。他十分珍惜在校園向學子分享自身故事的時光，因為他不希望孩子們遺忘了珍珠港事件。

查維斯1912年3月12日出生在加州聖貝納迪諾，後隨家人搬到聖地牙哥定居，1938年加入海軍。1941年12月7日，日軍偷襲珍珠港，當時查維斯正在「禿鷹」掃雷艦上執勤，於準備返回珍珠港時於鄰近限制水域發現日本潛艦。工作整晚的查維斯回到珍珠港附近的家中睡覺，不久妻子發現珍珠港陷入戰端，立即把他叫醒。查維斯回憶起當時場景，所有的船隻陷入火海，整個珍珠港包圍在濃煙密布中。

查維斯雖在二戰期間從未受傷，但他1945年因罹患「創傷壓力症候群」退伍，他感到焦慮不安且身體顫抖。回到生長地聖地牙哥，查維斯擔任園藝師和場地管理員，並且從事戶外活動，注重飲食，同時透過健身計畫恢復健康，這樣的習慣一直持續到100多歲。

查維斯數十年來不曾談論珍珠港事件，直至1991年珍珠港事件紀念儀式前最後一刻才決定參加，之後開始參加此事件的所有重要紀念活動。他的女兒表示，查維斯原本打算參與下個月珍珠港事件的紀念活動，但身體開始衰退而作罷。

夏威夷珍珠港國家公園管理局首席歷史學家馬蒂內茲（Daniel Martinez）證實，查維斯是珍珠港事件中在世最久的倖存者。珍珠港事件奪走2335名美軍和68名平民性命。

(中時電子報)

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