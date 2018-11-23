珍珠港事件在世最久美軍倖存者過世 享嵩壽106歲

2018年11月23日 10:01 中時電子報 馮英志

珍珠港事件在世最久的美軍倖存者查維斯（Ray Chavez）21日辭世，享壽106歲。美國白宮22日在推特發表聲明：「我們對查維斯的辭世深感哀傷。很榮幸今年稍早在白宮接待他。芮伊（查維斯），感謝你報效我們偉大的國家！」

We are saddened to hear the oldest living Pearl Harbor veteran, Ray Chavez, has passed away at the age of 106. We were honored to host him at the White House earlier this year. Thank you for your service to our great Nation, Ray! pic.twitter.com/CA7Xdcxz89 — The White House (@WhiteHouse) 2018年11月22日

生前住在加州波威的查維斯，近年來在全國參與各項二戰紀念活動，名聲廣為人知。今年5月他前往華盛頓，在陣亡將士紀念日活動中接受川普表揚。查維斯家屬表示，他能為國家效力，與許多英雄並肩作戰，深感榮耀。他十分珍惜在校園向學子分享自身故事的時光，因為他不希望孩子們遺忘了珍珠港事件。

查維斯1912年3月12日出生在加州聖貝納迪諾，後隨家人搬到聖地牙哥定居，1938年加入海軍。1941年12月7日，日軍偷襲珍珠港，當時查維斯正在「禿鷹」掃雷艦上執勤，於準備返回珍珠港時於鄰近限制水域發現日本潛艦。工作整晚的查維斯回到珍珠港附近的家中睡覺，不久妻子發現珍珠港陷入戰端，立即把他叫醒。查維斯回憶起當時場景，所有的船隻陷入火海，整個珍珠港包圍在濃煙密布中。

查維斯雖在二戰期間從未受傷，但他1945年因罹患「創傷壓力症候群」退伍，他感到焦慮不安且身體顫抖。回到生長地聖地牙哥，查維斯擔任園藝師和場地管理員，並且從事戶外活動，注重飲食，同時透過健身計畫恢復健康，這樣的習慣一直持續到100多歲。

查維斯數十年來不曾談論珍珠港事件，直至1991年珍珠港事件紀念儀式前最後一刻才決定參加，之後開始參加此事件的所有重要紀念活動。他的女兒表示，查維斯原本打算參與下個月珍珠港事件的紀念活動，但身體開始衰退而作罷。

夏威夷珍珠港國家公園管理局首席歷史學家馬蒂內茲（Daniel Martinez）證實，查維斯是珍珠港事件中在世最久的倖存者。珍珠港事件奪走2335名美軍和68名平民性命。

(中時電子報)