台北》蔡壁如LINE操作棄保？丁守中轟：柯P從頭到尾算計藍綠

2018年11月23日 10:12 中時 楊佳穎 、 姚志平

民眾在車旁一湧而上爭相握手表達支持，丁守中顯得激動。（姚志平攝）

首都一役選情緊繃，台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如在LINE群組PO文直指「姚文智根本選不上」，還指若國民黨拿回台北市，加上新北市，人口700萬，「2020民進黨的總統還有機會嗎？」對此，國民黨台北市長候選人丁守中今受訪直言，「讓蔡英文2020下台有什麼不好，那是對台灣最好的事情」，他更進一步批柯從頭到尾都在算計藍綠，根本就在騙藍騙綠。

投票前一天，丁守中23日繼續進行吉普車掃街行程，預定跑遍內湖、南港、松山、信義等區，完成3天走遍台北12行政區目標，晚間則將在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌都將到場。

對於蔡壁如在LINE群組暢談選情，被指有引導棄保姚文智的意圖，丁守中受訪則批，柯文哲口口聲聲說要打破藍綠，從頭到尾卻都在算計藍綠，以前要騙藍的票，現在關鍵時刻又開始要騙綠的票，「就是這樣清清楚楚，他根本沒打破藍綠，他根本就在騙藍騙綠。」

丁守中進一步說，現在就是蔡壁如在操作棄保，「讓蔡英文2020下台有什麼不好，那是對台灣最好的事情！」

蔡壁如貼出的LINE訊息，內容稱「姚文智根本選不上！如果國民黨拿回台北市，加上新北市，人口700萬，台中跟高雄國民黨再拿走一個，至少三都加起來1000萬人口，加上彰化、雲林，還有一些人口少的縣，2020民進黨的總統還有機會嗎？」最後還下註解「台北市，無論如何不能被丁守中拿走」。

(中時 )