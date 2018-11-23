10公投案9案無法律效力 呂秋遠：15億元的民意調查

就是明天！11月24日九合一大選與10公投案合併投票將登場，民眾最多要領15張票。（中時資料照）

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中時電子報
張達智

就是明天！11月24日九合一大選與10公投案合併舉行，每人最多可領15張票，是史上領票最多的一次。不過律師呂秋遠指出，10個公投案中只有「以核養綠」1案具有法律效力，其餘9案政府做與不做都無法律責任，等於花公帑15億元做了一場大型民調。

由於公投投票項目繁多，中選會對於民眾帶「小抄」不鼓勵也不反對。不過副主委陳朝建強調，民眾若自行準備小抄，必須遵守3大原則。1.小抄不能公開展示，不得干擾、勸誘他人投票，2.小抄不得留在圈票處，須將其帶離投票所，3.小抄不能投入票匭，因為異物不能投入票匭內。

律師呂秋遠則從法律角度分析10公投案。他表示，除了第16案之外，其他的提案都是：「如果通過，政府會考慮。不通過，政府也不見得不考慮。」

根據公民投票法第30條的規定，只有「以核養綠」，也就是廢除電業法第95條第1項，有法律上的效力。一旦通過後，這項條文就會被廢除。其他部分，政府要做或不做，頂多只有政治責任，沒有法律責任。

也就是說，1124的公投，就是花15億元公帑做一場大型民意調查，最後得出的結果就是供政府參考之用。

公投費用高昂，但是價值呢？呂秋遠認為無價。因為公投引發討論與思辯，正是培養理性公民最好的歷程，而思考，是公民投票最重要的意義。

此外，呂秋遠再度重申支持性平教育與同志婚姻入民法。如果沒過，他也提醒，大法官還是已經同意讓同志在明年5月後可以結婚，且如果立法院沒空訂立專法，就可以直接依民法方式登記與適用。

(中時電子報)

文章來源：呂秋遠臉書

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