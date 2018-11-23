夫妻失和都怪選舉惹得禍 精神科醫師傳授緩解之道

台中醫院精神科團隊呼籲民眾有情緒困擾宜即早求助。（馮惠宜翻攝）

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夫妻失和都怪選舉惹得禍，精神科醫師傳授緩解之道。(馮惠宜翻攝)

隨選舉腳步「選舉症候群」的患者也日益增多，台中醫院精神科醫師劉怡君在門診時，遇上一對平時愛觀看政論節目的夫妻，因所屬黨派不同，且對公投議題的理念也不同，每每節目上政論節目辯論的火熱時，電視機前的他們也吵得不可開交。這段時間，夫妻倆常為了此事語言衝突，先生高血壓控制變差，太太則是焦慮、失眠、頭痛加劇，至門診求助。

劉怡君指出「選舉症候群」是描述在經歷選舉過程當中，無論是候選人、助選員甚至是選民，所出現調適失衡的一種「現象」，包括心情過度亢奮，患得患失，緊盯著電視、網路，不停地分享，或是四處留言辯論，徹夜不睡，嚴重者甚至為了隨著候選人四處造勢拉票，廢寢忘食。

台中醫院精神科主任林秀縵也指出過去在臨床上曾經遇過原本壓力調適能力較弱，或是曾經患有精神疾病的民眾，因為心目中的候選人未能如期當選，出現嚴重的心情低落，甚至覺得世界就要毀滅了的負向想法，不能吃不能睡，而由家人陪伴就醫，所幸在家人陪伴、藥物治療以及醫療團隊的努力下，度過這個危機。

她也提醒民眾，應該學習理性的看待選舉，尤其是原本即容易緊張、有睡眠困擾或是有慢性生理疾病的民眾，在此選情正熱的當下，仍需持續規律生活作息並學習轉換心情，例如不用熬夜看政論，瘋狂在網路上點讚、轉發。記得照顧自己的身體，包含吃飯、睡覺以及記得服用平日控制慢性疾病的藥物。

劉秀嫚建議，當查覺到自己因為過度激烈的選舉語言而影響情緒時，需要適度的暫停，如關機、轉台，自我放鬆技巧(例如深呼吸、伸伸懶腰，靜下心來理性的想一想，這些選舉言論來源是否可信且合理，這些可有效幫助緩和情緒。

而面對家人對選舉支持的對象或公投議題有不同立場時，可以平心靜氣的溝通，彼此尊重。而當發現自己或周遭的親友，在選舉前後的這段時間中，如果出現持續的焦慮、失眠、情緒失控、過度憤怒或者憂鬱等困擾，可適時求助身邊專業的心理衛生人員及精神科醫師。

(中時 )

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