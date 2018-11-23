東奧正名公投通過後若遭國際制裁 誰會難堪？對誰不利？

友善列印
中時

這次東奧正名公投案出現了有趣的現象，網路上不少民眾揚言投贊成票，但不是因為他們真的希望正名成功，而是明知會不成功，甚至可能導致中華奧會會籍被國際奧會暫停或取消，但他們認為可以藉此打臉發起公投時宣稱不會影響選手參賽權的獨派，也可以讓民進黨政府被看破手腳難堪，然而果真這樣做，對於獨派和民進黨根本不痛不癢，反而是一大利多，成為他們日後推動各方面「正名」的「正當理由」。

首先，對於獨派和民進黨而言，他們本來就不喜歡一切帶有「中華」或「中國」字樣的事務，「中華」奧會會籍被暫停或取消、「中華」台北隊無法出賽奧運等國際賽事，對他們而言，不但不會心痛，只怕還求之不得，畢竟推動這些公投的人，多半不是運動員，有也退役了，少數支持的現役運動員，還持有美國籍，對他們而言，現役運動員因此無法參賽，是別人的事，根本事不關己，不痛不癢。

而且台獨、「正名」吵了多年，其實多數民眾不論是否支持台獨或「正名」運動，也多半了解在國際上這些事情短時間沒有可能成功，所以對於獨派而言，失敗了一點都不稀奇，也不丟臉，日後繼續推動即可。甚至對於民進黨和獨派而言，台獨與「正名」運動太早成功還未必是好事，「肚子扁扁也要挺阿扁」不就是因為基於台獨，需要力挺獨派政權到底嗎？如果台獨成功了，民進黨執政無能時還能拿甚麼綁架選民繼續投他？

不僅如此，如果屆時國際奧會制裁，民進黨又可以控訴大陸打壓欺負台灣，挑動兩岸仇恨換取選票。公投沒過關沒有被制裁的話，可無法有這樣的效果，民進黨有甚麼好怕公投過關的？

最後，雖然國際場域上的事情，不是民進黨或獨派說了算，但東奧公投同意票的高低，可以成為他們日後在台灣內部推動「正名」的「正當」理由，1百萬張同意票和5百萬張的意義和效果是完全不同的，以後再有人反對民進黨政府搞課綱去中國化、故宮去中國化、更改路名時，民進黨和獨派就可以振振有詞的說在東奧公投中，多數台灣民眾已表達對「正名」強烈的支持，政府基於主流民意行事，所以如果不希望民進黨繼續在台灣內部大搞正名與去中國化運動的話，就不要輕易對東奧公投投下贊成票。

(中時 )

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