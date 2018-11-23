NBA》超貼心！林書豪感恩節親回球迷來信

2018年11月23日 10:18 中時電子報 黃及人

Happy Thanksgiving!! Thought I'd do a mail call video to show my appreciation for all my awesome fans https://t.co/4SwP8qdxJI — Jeremy Lin (@JLin7) 2018年11月22日

23日是美國感恩節，老鷹後衛林書豪也在這一天PO出感謝球迷影片，他不但很貼心地一一回答每位球迷來信，更在影片最後跟自己雙親一起跟球迷說感恩節快樂，但最明顯的還是，他頭上戴著「豪弟」林書緯效力的富邦勇士球帽。

「大家好，這是感恩節回信時間，讓我表達對大家的感謝，」林書豪在影片中表示，「畢竟在過去快兩年時間，我幾乎遠離了籃球，也遠離了NBA，如今我捲土重來了，感覺整個人就像全新自己，真的很感謝大家寄信給我加油打氣。」

除了再次回答自己不喜歡任何種類昆蟲，林書豪更回答來自世界各地球迷的來信，其中當然也包含來自台灣的球迷，對於台灣高中生能用英文寫信給他，讓他相當感動，也希望大家可以好好念書，有機會到美國現場看他打球。

在所有回信當中，林書豪最貼心的舉動，還是一名來自維吉尼亞州的球迷，寄了1件籃網7號球衣給他，盼他可以簽名回寄，「今天可是感恩節，我當然要給你更特別的，畢竟我到了新球隊，我會把老鷹球衣跟你的球衣一起簽名回寄！」

這就是林書豪！永遠都對「豪迷」如此貼心與細心，儘管本季他在老鷹不被重用，他仍努力在場上有所表現，前役面對暴龍攻下加盟老鷹新高的26分，就是最好的證明，接下來只能希望他早日真正「解凍」，繼續帶給球迷更多驚奇。

(中時電子報)