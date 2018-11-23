選前最後衝刺　侯友宜堅持善良保衛家園

侯友宜競選辦公室提供
友善列印
中時電子報
綜合報導

明天就要投票，選戰激烈，被認為是五五波的新北市，代表國民黨參選的侯友宜今天再度推形象廣告，投票時別忘了支持他所代表的「善良、正向」力量。他強調，「我們要快樂團結在一起，讓台灣越來越好。」

侯友宜選前一天再推形象網告，盼能讓台灣越來越好。侯友宜競選辦公室提供

趕在選前最後一天，離投票倒數不到24小時，侯友宜陣營推出長達51秒的競選形象廣告，希望用這次競選主軸「善良、正向」力量，喚醒選民，要用善良保護家園。

廣告畫面中以侯友宜宣布參選以來，走過新北大大小小街頭，獲得男女老少各個民眾大比2號或YA的支持場景，再搭配「善良沒有力量，善良召喚你的力量，一個人的善良無從自保，一個社會的善良，才能守護整個家，讓善良茁壯，讓所有人都好好長大」的歌詞，盼能催出選票。

侯友宜的形象網告中，走遍新北大街小巷，深受民眾支持。圖片來源:侯友宜競選辦公室提供

不少支持民眾看完相當感動，甚至激動說，「這才是代表台灣的價值」、「這才是正港的台灣人」，氣氛相當感人。

侯友宜也說，「我們要用善良純正的力量，快快樂樂大家團結在一塊，讓台灣愈來愈好不要被長大。」他強調，雖然選舉到最後關頭，「奧步抹黑一定會再來」，但是他堅持以正向力量去選舉，不過他還是會防止奧步。

(中時電子報)

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