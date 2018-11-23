嘉義縣議員選將疑涉賄 檢調緊急拘提撲空

嘉義縣王姓議員候選人疑涉賄選，檢警調拘提撲空，行蹤成謎。（翻攝自臉書）

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嘉義地檢署查賄領先全台。（廖素慧攝）

嘉義檢警調查賄衝上全國第1，風聲鶴唳，選將及樁腳皮皮剉，嘉義縣第6選區縣王姓議員候選人因樁腳涉嫌數起賄選，檢方緊急拘提他卻撲空，王姓議員候選人的親友向檢調聲稱「候選人外出開會，選舉行程照常進行，無關賄選」，但檢方不排除發布通緝。

檢方指出，檢警調目前掌握嘉義縣該縣議員候選人的樁腳涉嫌賄選至少有4件，羈押蕭姓、林姓、江姓樁腳等3人，並有相關事證足認候選人涉嫌重大，21日當天檢察官指揮警調人員持拘提令，到候選人競選總部及其住處執行緊急拘提，但候選人不在，競總人員及家人僅說「無關賄選，候選人外出開會，選舉行程都照常進行」，檢警查扣包括候選人手機及相關事證。

檢方表示，檢警調密切追蹤候選人的行蹤，選舉已進入最後尾聲，呼籲候選人出面說明，也是對選民負責的態度，若候選人遲不出面到案說明，檢方考慮發布通緝。

檢警調查賄目前已有郭姓嘉義市副議長疑涉及賄選案，一度「出國療傷」而又返國主持議會定期會，檢方傳喚請假不到案，還有廖姓市議員也疑涉及賄選遭傳喚到案說明後請回，這是第3件向上發展至候選人的賄選案。

儘管查賄風聲鶴唳，但還是有人鋌而走險當街買票賄選，而被延燒到的選將，競選行蹤轉趨低調幾近神隱，僅不斷透過網路社群、文宣廣告喊冤、打「搶救」牌。

(中時 )

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