台北》到底是幾號？姚文智掃街居然比2號

台北》到底是幾號？姚文智掃街居然比2號
友善列印
中時電子報
/整理報導
姚文智又比錯！居然比出丁守中的2號，遭外界戲稱是要棄姚保丁嘛！（圖為資料照）

民進黨台北市長候選人姚文智昨日在同黨雲林立委蘇治芬陪同下掃街，車隊從龍山寺出發，繞中正萬華區掃街拜票。沒想到不知是太開心還是怎樣，姚文智居然做出2號手勢，之後才改成3號手勢。不免讓人聯想到上次姚文智在上回辯論合照時比出柯文哲的4號手勢，這回居然又比成丁守中的2號，這是意謂姚文智也要「棄姚保丁」嗎？不過，後來姚文智自圓其說指出，這是倒數兩天的意思。

姚文智22日與蘇治芬在龍山寺附近拜票，搭車掃街時，姚文智一手拿麥克風，另一隻手則高舉比出2號手勢，旁邊蘇治芬的手勢卻是比3號，等到後來發現時，趕緊改成3號手勢，也令人想起姚文智之前在辯論會就比錯自己號次的大笑話。

在4日舉行的台北市長候選人首場電視辯論會上，除柯文哲缺席外，其餘4名候選人丁守中、姚文智、李錫錕、吳蕚洋都到場。會前主辦單位安排四名候選人各自比出競選號次合照，結果姚文智竟比出柯文哲的4號，最後才急忙改比出3號，在網路上引起超大的迴響，沒想到昨日姚文智又居然比錯號次，令人啼笑皆非！

昨日的車隊掃街上，不見台北市立委陪同掃街，卻是由雲林的蘇治芬陪同拜票，雲林選情都已經陷入緊繃局勢，蘇治芬還有空前來台北關心台北市長選情，不知李進勇看在眼底是什麼滋味？

(中時電子報)

基隆》綠營候選人控謝立功涉賄　… 台南》選前一天黃偉哲提第100則…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。