台北》到底是幾號？姚文智掃街居然比2號

2018年11月23日 10:33 中時電子報 陳弘美 、 黃鈺潔 /整理報導 /整理報導

姚文智又比錯！居然比出丁守中的2號，遭外界戲稱是要棄姚保丁嘛！（圖為資料照）

民進黨台北市長候選人姚文智昨日在同黨雲林立委蘇治芬陪同下掃街，車隊從龍山寺出發，繞中正萬華區掃街拜票。沒想到不知是太開心還是怎樣，姚文智居然做出2號手勢，之後才改成3號手勢。不免讓人聯想到上次姚文智在上回辯論合照時比出柯文哲的4號手勢，這回居然又比成丁守中的2號，這是意謂姚文智也要「棄姚保丁」嗎？不過，後來姚文智自圓其說指出，這是倒數兩天的意思。

姚文智22日與蘇治芬在龍山寺附近拜票，搭車掃街時，姚文智一手拿麥克風，另一隻手則高舉比出2號手勢，旁邊蘇治芬的手勢卻是比3號，等到後來發現時，趕緊改成3號手勢，也令人想起姚文智之前在辯論會就比錯自己號次的大笑話。

在4日舉行的台北市長候選人首場電視辯論會上，除柯文哲缺席外，其餘4名候選人丁守中、姚文智、李錫錕、吳蕚洋都到場。會前主辦單位安排四名候選人各自比出競選號次合照，結果姚文智竟比出柯文哲的4號，最後才急忙改比出3號，在網路上引起超大的迴響，沒想到昨日姚文智又居然比錯號次，令人啼笑皆非！

昨日的車隊掃街上，不見台北市立委陪同掃街，卻是由雲林的蘇治芬陪同拜票，雲林選情都已經陷入緊繃局勢，蘇治芬還有空前來台北關心台北市長選情，不知李進勇看在眼底是什麼滋味？

(中時電子報)