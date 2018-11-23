黑購近百品項折扣2到5成 台南82吋電視2小時搶光

美式大賣場舉辦黑色購物節，一早出現排隊人潮。（程炳璋翻攝）

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美式大賣場在台灣選舉前一天舉辦3天的黑色購物節活動，讓台南街頭23日一早再現排隊人潮，業者表示今年的貨量充足，不會重演去年1天就被搶購一空的窘境，但最夯的82吋電視機仍在開門兩小時內就被搶光。

選舉前一天，警方疲於奔命在街頭疏導各候選人的造勢車隊，不料遇上1家大型連鎖美式賣場業者舉辦黑色購物節，且一連3天，警方事先輔導業者，由業者聘請義交，解決周邊的交通問題，警力則全數投入選舉勤務。

美式大賣場去年首次舉辦黑色購物節遭人潮搶購，三天的貨物在第一天就被搶光，業者今年準備的貨量比去年多1倍，充足的貨量可讓顧客在耶誕節前夕好好購買耶誕禮物。

業者表示，這次黑色購物節有近百種品項，平均折扣2成至5成，業者將折扣的品項保密到家，顧客需進場才知道有哪些優惠商品，一款82吋液晶電視機售價17萬9999元，比平常少4萬元，上百台的貨量23日開門後瞬間被顧客搶購一空。

業者表示，今年很多品項都是過去以來的最大折扣，除了電視機，還有珠寶、鑽石與金條，都有折扣，預料都是民眾搶購目標。

台南市唯一1家位在北區的美式賣場23日提早兩小時開門營業，早上8時前就有數百人在賣場旁排隊，近中午人潮更多，業者表示，各路口每個時段平均都有10個義交疏導交通，也與附近警政單位合作，希望交通順暢。

(中時 )

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